Заемщикам не придется платить НДФЛ, связанный с ипотечными каникулами

Заемщиков, взявших ипотечные каникулы, освободили от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Закон вступил в силу в августе.

По действовавшей ранее редакции Налогового кодекса предоставление гражданам ипотечных каникул влекло за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием деньгами. Доходы заемщика, полученные во время каникул в виде разницы между суммой процентов, рассчитанных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ, и суммой фактически уплаченных процентов по ипотеке, подлежали налогообложению по ставке 35 процентов.

Законодатели пришли к выводу, что уплата заемщиком налога в период "ипотечных каникул" не соответствует концепции поручения президента. Владимир Путин давал задание полностью освободить заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, от платежей, включая и налоговые. Поэтому в законодательство внесли поправки.

Возможность уходить на каникулы на срок до шести месяцев появилась у заемщиков с 31 июля. Воспользоваться ею могут те, кто платит ипотеку за единственное жилье и столкнулся со сложными жизненными обстоятельствами. В законе четко прописано, о каких ситуациях идет речь. Первая: потеря работы. Вторая: получение инвалидности I или II группы. Третья: утрата трудоспособности на два месяца. Четвертая: снижение среднего дохода за два месяца более чем на 30 процентов по сравнению к среднему доходу за последние двенадцать месяцев. И если при этом размер выплат по долгу в ближайшие полгода превысит половину дохода. И пятый случай - если у заемщика после оформления кредита родился ребенок или в семье кто-то получил инвалидность I или II группы, то право на каникулы возникает уже при снижении дохода на 20 процентов и выплатах по кредиту, достигающих 40 процентов дохода.

Взять паузу по выплате кредита можно, если он не превышает 15 миллионов рублей. Временный перерыв в платежах не будет считаться просрочкой, не обернется взысканием залога и не испортит кредитную историю.