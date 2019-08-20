Заемщикам не придется платить НДФЛ, связанный с ипотечными каникулами

Новости

В Йемене найдено поселение с мумиями возрастом 3000 лет 19:00
Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение 18:45
Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции 18:39
В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского 18:31
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 18:29
Киргизский суд признал законным задержание Атамбаева 18:20
В Крыму автодебошир из Коми протаранил автомобиль ГИБДД 17:57
Кубок "Авиадартса" прилетел в Курск на истребителе 17:44
Задержан водитель, сбивший членов паралимпийской сборной России 17:43
СК завершил расследование пяти уголовных дел по несанкционированным акциям 17:34
Путин заявил о справедливых жалобах россиян на качество здравоохранения 17:30
СМИ: На борту разбившегося в Греции вертолета могли быть двое россиян 17:30
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку 17:24
Врачи рассказали, как обувь может навредить здоровью 17:24
У Трампа родился десятый внук 17:15
Ученые: Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей 17:15
В Оренбурге вспыхнул пожар в кафе 17:12
В Коми будут судить отца, спрятавшего тело 8-летнего сына в сумке 17:10
В пострадавшем от паводка Тулуне построят новый микрорайон 17:08
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 17:05
Саммит G7 может завершиться без итогового коммюнике 16:53
В Сочи на съемках сериала "Воронины" героине вызвали "скорую" 16:48
Хакеры на сутки заблокировали сайт посольства России в Великобритании 16:46
На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка 16:45
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 18:13
Рубрика: Экономика

Налог не считается

Заемщикам не придется платить НДФЛ, связанный с ипотечными каникулами
Текст: Юлия Кривошапко
Заемщиков, взявших ипотечные каникулы, освободили от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Закон вступил в силу в августе.

По действовавшей ранее редакции Налогового кодекса предоставление гражданам ипотечных каникул влекло за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием деньгами. Доходы заемщика, полученные во время каникул в виде разницы между суммой процентов, рассчитанных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ, и суммой фактически уплаченных процентов по ипотеке, подлежали налогообложению по ставке 35 процентов.

Фото: istock
ЦБ разъяснил, могут ли начисляться неустойки во время ипотечных каникул

Законодатели пришли к выводу, что уплата заемщиком налога в период "ипотечных каникул" не соответствует концепции поручения президента. Владимир Путин давал задание полностью освободить заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, от платежей, включая и налоговые. Поэтому в законодательство внесли поправки.

Возможность уходить на каникулы на срок до шести месяцев появилась у заемщиков с 31 июля. Воспользоваться ею могут те, кто платит ипотеку за единственное жилье и столкнулся со сложными жизненными обстоятельствами. В законе четко прописано, о каких ситуациях идет речь. Первая: потеря работы. Вторая: получение инвалидности I или II группы. Третья: утрата трудоспособности на два месяца. Четвертая: снижение среднего дохода за два месяца более чем на 30 процентов по сравнению к среднему доходу за последние двенадцать месяцев. И если при этом размер выплат по долгу в ближайшие полгода превысит половину дохода. И пятый случай - если у заемщика после оформления кредита родился ребенок или в семье кто-то получил инвалидность I или II группы, то право на каникулы возникает уже при снижении дохода на 20 процентов и выплатах по кредиту, достигающих 40 процентов дохода.

Взять паузу по выплате кредита можно, если он не превышает 15 миллионов рублей. Временный перерыв в платежах не будет считаться просрочкой, не обернется взысканием залога и не испортит кредитную историю.

Экономика Финансы Налоги Экономика Недвижимость Ипотека НДФЛ и налоговые декларации
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ