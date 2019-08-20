Захарова призвала Анкару помочь пострадавшей девочке

Мария Захарова призвала Анкару содействовать в оказании помощи пострадавшей в турецком Бодруме девочке из России.

"Посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают всё возможное для помощи пострадавшей девочке и родителям​​, - написала официальный представитель МИД РФ в своем Facebook. - На связи с администрацией Санкт-Петербурга, Минздравом России (Олег Салагай). Завтра должна состояться видеоконференция для принятия решения о возможности эвакуации. Заряжено всё и все".

Она добавила, что хотела бы "напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребёнка, чей отдых закончился так трагически".

Напомним, что инцидент произошел в одном из отелей Бодрума: руку девочки засосало в трубу басейна и ей понадобилась серьезная медицинская помощь.