Звезда сериала "Универ" стал новичком "Динамо"

Хоккейный клуб "Динамо" подписал контракт с 38-летним актером и шоуменом Станиславом Ярушиным.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", звезда сериала "Универ" станет новым нападающим клуба. Отмечается, что в Челябинске он занимался хоккеем в местной школе "Трактор" и выходил на один лед вместе со звездами мирового хоккея - Евгением Кузнецовым, Сергеем Бобровским, Артемием Панариным, Евгением Малкиным, Виталием Кравцовым и многими другими. Известен по выступлениям за команду "От чистого сердца" в благотворительных матчах.

В понедельник новичок "Динамо" прошел медицинское обследование и подписал контракт. Свитер с номером 79 звезде "Универа" вручил генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.

В интервью, опубликованном на странице "Динамо" в Twitter актер заявил: "Хочу играть в хоккей в профессиональной команде, это была моя мечта детства, и наконец-то эта мечта осуществилась. Да, не тот известный челябинский клуб, откуда я родом... Пусть "Трактор" теперь жалеет, что не подписал со мной контракт".