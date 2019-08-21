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21.08.2019 10:25
Рубрика: Общество

Досье на маму

1 января 2020 года заработает новый закон о плохих родителях
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 185(7943)
Этот закон вносит поправки в Семейный кодекс и в закон о банке данных на детей, оставшихся без родителей. Если кто не знает, то у нас в стране есть разные банки данных на сирот - и федеральный банк данных, и региональный.
Ежегодно примерно 4 тысячи усыновленных детей возвращают обратно в детские дома. Фото: PHOTOXPRESS Ежегодно примерно 4 тысячи усыновленных детей возвращают обратно в детские дома. Фото: PHOTOXPRESS
Ежегодно примерно 4 тысячи усыновленных детей возвращают обратно в детские дома. Фото: PHOTOXPRESS

Но закон о банке данных - старый - был принят еще в 2001 году, и с тех пор наша жизнь в некоторых аспектах очень сильно изменилась. Соответственно, потребовались и изменения в закон. По новому закону во все банки данных о детях добавляется информация о людях, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах. О тех, кого отстранили от обязанностей опекуна, о бывших усыновителях или если усыновление отменено судом по их вине.

Семейный кодекс РФ дополняется положениями, возлагающими на суд обязанность по направлению выписки из решения о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, отмене ограничения родительских прав, отмене усыновления не только в ЗАГС, где ребенку выписали свидетельство о рождении, но и в опеку по месту вынесения решения.

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Органы опеки теперь будут обязаны предоставлять региональному оператору кроме сведений о каждом осиротевшем ребенке еще и сведения о взрослых, которые имели к нему отношение. То есть прислать сведения о гражданах, лишенных родительских прав, отстраненных от обязанностей опекуна, о бывших усыновителях, не оправдавших доверие. Направить подобную информацию чиновникам для "черного списка" закон требует в срок не более трех рабочих дней со дня получения таких сведений. Создать реестр недобросовестных родителей предложило минобрнауки.

Расширяется список обязательной к сбору и обработке информации, которая содержится в анкете ребенка, государственного банка данных. Пока информация о его образовании и трудоустройстве заполняется в свободной форме и только при наличии у органа опеки таких сведений.

Надо напомнить, что минобрнауки предложило создать единый реестр недобросовестных родителей и опекунов еще в 2017 году. Понятно, что представление о том, плохой человек или хороший, может быть делом вкуса. Но в законе недобросовестность будет определяться на основании решения суда.

Напомним, что сейчас по закону дяди и тети, лишенные прав на воспитание ребенка, не могут вновь усыновить ребенка или стать его опекунами. Но хорошо все, что на бумаге. В жизни же этот порядок нарушают часто и безнаказанно - единой базы данных нет. Новый закон исключит передачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами по определению. Он не только создаст единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них, но и уточнит порядок межведомственного обмена информацией о "плохих" родителях.

Существует неприятная практика - некоторые семьи берут детей, рассчитывая на пособие от государства. Оно не маленькое, а если ребенок - инвалид, то очень приличное. Такие семьи готовы набрать несколько ребятишек и улучшить свою материальную жизнь. У суда появляется обязанность направлять такие выписки в орган опеки, где и создадут тот самый список опасных взрослых.

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Какие еще требования появятся с момента, как заработает новый закон? Переехать и поменять место жительства опекуны и усыновители смогут только после того, как их новый дом будет обследован опекой.

Почему пришлось править закон и Семейный кодекс? Каждый год в России приблизительно 4 тысячи детей возвращают за "ненадобностью". Приемные семьи отдают ребят назад, как вещь, которая не подошла по размеру, цвету или фасону. Ежегодно возбуждаются уголовные дела на приемных родителей, которые издеваются над детьми. Есть жуткая статистика гибели "неподошедших" детей. Для ребенка такой ад - это на всю оставшуюся жизнь. Сейчас родители из "черного списка" отвечают перед законом лишь в том случае, если произошло несчастье - погиб или серьезно пострадал ребенок. Но если они не загубили маленькую жизнь, им дадут еще детей. Точнее, пособия, льготы, выплаты. Не срослось? У опеки появились вопросы и подозрения? Можно тихо перебраться в соседний регион. Теперь такое не получится.

Общество Семья и дети
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