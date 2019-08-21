В четверг, 29 августа в 15:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция "Лучшие врачи страны едут к детям центральных районов России", посвященная Всероссийской оздоровительной акции "Волна здоровья" в Центральном федеральном округе.

"Волна здоровья" в очередной раз соберет специалистов ведущих медицинских центров страны для оказания помощи больным детям и расскажет о формировании в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В этом году акция состоится на Волге и Оке со 2 по 11 сентября. В ходе акции теплоход "Василий Чапаев" пройдет по маршруту: Москва-Дубна-Рыбинск-Плес-Кинешма-Нижний Новгород-Муром-Рязань-Коломна-Москва.

Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

В пресс-конференции примут участие сопредседатели Оргкомитета акции: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

Также среди приглашенных - члены Президиума Лиги здоровья нации, руководители федеральных медицинских центров, федеральных учреждений и представители регионов - участников акции: заместитель председателя комитета Госдумы ФС РФ по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, первый заместитель председателя комитета Госдумы ФС РФ по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко, директор ФГБУ "НКЦ оториноларингологии ФМБА России" Николай Дайхес, и.о. директора ФГБУ "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова" Минздрава РФ Николай Загородний, директор ФГБУ "ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Минздрава России, академик РАН Анатолий Кулаков, директор ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава РФ, академик РАН Геннадий Сухих, генеральный директор ФГАУ МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Минздрава РФ Александр Чухраёв, научный руководитель Института Детской эндокринологии ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ, академик РАН Валентина Петеркова, директор ФГБУ "Детского медицинского центра" Управления делами Президента РФ Светлана Шурыгина, директор ФКУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России" Юлия Шойгу, министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова, заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец, врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова, заместитель Председателя Правительства Ивановской области Ирина Эрмиш и др.

Участники пресс-конференции расскажут о формате проведения акции, подведут итоги ее многолетнего проведения, расскажут о том, какие изменения в региональном здравоохранении прошли за этот период и насколько благополучно здравоохранение в ЦФО России, изменился ли характер заболеваний, насколько качественна медицина сегодня в регионах. Также участники акции представят данные о динамике заболеваемости пациентов, попавших в поле зрение врачей федеральных центров - участников акции.

В обследовании детей примут участие ведущие специалисты следующих федеральных медицинских центров: ФГБУ "НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева" Минздрава России, ФГАУ МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Минздрава России, ФГБУ "ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Минздрава России, ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России, ФГБУ "Детский медицинский центр" УД Президента РФ, Центр экстренной психологической помощи МЧС России.

В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные минздравы заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Это дети в возрасте от грудничкового до подросткового с различными патологиями. Каждого сопровождают не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни. Как правило, это дети, которым поставлены сложные диагнозы. После осмотра медиками у них появляется шанс получить верный диагноз, а также возможность получить лечение в Москве. По традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих - в приеме никому не отказывают. Все обследования и консультации проводятся бесплатно.

Кроме того, по традиции врачи-педиатры Детского медицинского центра Управления делами Президента РФ проведут мастер-классы для молодых родителей и ответят на насущные вопросы по уходу и грудному вскармливанию младенцев.

Также на теплоходе любой желающий сможет узнать о первой помощи и обучиться элементам ее оказания (сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях). Обучение проведут специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Помимо оказания адресной медицинской помощи детям, важной составляющей "Волны здоровья" по традиции являются информационно-пропагандистские мероприятия для молодежи. В этом году внимание будет уделено вопросам формирования в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В большинстве городов в этом году пройдут фестиваль здорового образа жизни "Сохрани свое здоровье" и акция "10 тыс. шагов к жизни" - именно столько - чуть больше 7 км. должен ежедневно проходить каждый человек.

Организатором социально-значимого проекта "Информационно-пропагандистская, оздоровительная акция "Волна здоровья" выступает Благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

История акции

Первая "Волна здоровья" - теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями, прошла в 2006 году. Именно тогда и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным по сей день.

В последующие годы теплоходы с врачами из ведущих научно-медицинских центров прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожском и Онежскому озерам и Черноморскому побережью.

В 2010 и 2013 годах "Волна здоровья" проходила в городах Урала, Сибири, Дальнего востока. Маршрут 2010 года: Ханты-Мансийск, Тобольск, Тара, Горноправдинск, Уват, Тевриз, Омск. Маршрут 2013 года: Якутск, Мохсоголлох, Олекминск, Ленск. А Якутия переняла опыт "Волны" и теперь проводит аналогичные акции в своем регионе.

"Волна здоровья" за эти годы побывала в более чем 50 населенных пунктах 7 федеральных округов Российской Федерации. Свою собственную "Волну здоровья" начала ежегодно проводить и Костромская область.

В 2018 году акция "Волна здоровья" впервые прошла вдоль Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Инициатива проведения акции в регионе была поддержана Президентом России В.В. Путиным.

С 2006 по 2018 год более 10000 детей прошли на "Волне здоровья" медицинские обследования и получили консультации специалистов. За эти годы более 1,5 тысяч детей по направлениям "Волны здоровья" получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.