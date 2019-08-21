Андрей Рублев выиграл два матча за один день

Россиянин Андрей Рублев за один день обыграл сразу двух соперников на теннисном турнире в Уинстон-Сейлеме (США).

В первом круге Рублев победил в двух сетах итальянца Томаса Фаббиано (6:4, 6:2), а спустя пять часов - испанца Альберта Рамоса-Виноласа (6:7, 6:3, 6:1). В третьем круге Андрею противостоял американец Сэм Куэрри.

Форма Рублева перед стартом Открытого чемпионата США (US Open) не может не радовать его болельщиков. Залечив все болячки, он добрался до четвертьфинала соревнований в Цинциннати, обыграв по пути самого Роджера Федерера. В результате Андрей поднялся в рейтинге сразу на 23 позиции и теперь занимает 47-ю строчку.

- Главное - избежать проблем со здоровьем, - считает Рублев. - В Цинциннати я показал неплохой теннис. Надеюсь не разочаровать и на US Open.