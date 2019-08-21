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21.08.2019 19:17
Рубрика: Спорт

Хватило суток

Андрей Рублев выиграл два матча за один день
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(7944)
Россиянин Андрей Рублев за один день обыграл сразу двух соперников на теннисном турнире в Уинстон-Сейлеме (США).

В первом круге Рублев победил в двух сетах итальянца Томаса Фаббиано (6:4, 6:2), а спустя пять часов - испанца Альберта Рамоса-Виноласа (6:7, 6:3, 6:1). В третьем круге Андрею противостоял американец Сэм Куэрри.

Теннисист дисквалифицирован на восемь лет за договорные матчи

Форма Рублева перед стартом Открытого чемпионата США (US Open) не может не радовать его болельщиков. Залечив все болячки, он добрался до четвертьфинала соревнований в Цинциннати, обыграв по пути самого Роджера Федерера. В результате Андрей поднялся в рейтинге сразу на 23 позиции и теперь занимает 47-ю строчку.

- Главное - избежать проблем со здоровьем, - считает Рублев. - В Цинциннати я показал неплохой теннис. Надеюсь не разочаровать и на US Open.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
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