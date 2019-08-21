Археологи вскрыли саркофаг эпохи Меровингов

В городе Каоре археологи обнаружили захоронение VII века, относящееся к эпохе Меровингов - первой в истории Франции династии франкских королей. Об открытии сообщают власти департамента Ло, расположенного на юго-западе Франции. Открытие они называют беспрецедентным. Команда Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) обследовала участок, выделенный под строительство кинотеатра в центре города Каор.

В результате был обнаружен саркофаг, относящийся к эпохе Меровингов. В присутствии представителей власти и местных жителей археологи осторожно открыли его - крышка была поднята ремнями при помощи механической лебедки.

Саркофаг представляет собой простой каменный гроб. Он был накрыт четырехгранной остроконечной крышкой, скрепленной с саркофагом известковым раствором.

Захоронение выглядело неповрежденным. Ученые через небольшую трещину опустили внутрь гроба эндоскоп и обнаружили останки человека. Только после этого было принято решение о поднятии крышки.

Уже установлено, что в захоронении находятся останки пожилой женщины, страдавшей от артрита. Точную дату гробницы позволит определить радиоуглеродный анализ, который будет проведен чуть позже.

Предварительно захоронение датировано VII веком. Возраст ученые определили по слою, в котором находился гроб, а также по стилистике самого саркофага. Исследования будут продолжены в лаборатории INRAP.

Кстати

Участок, на котором был найден саркофаг, находится недалеко от церкви Святого Варфоломея. Считается, что она была построена на месте монастыря, основанного Дидье Каором в VII веке. Не исключено, что саркофаг мог находиться именно в этом монастыре.