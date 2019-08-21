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Рубрика: В мире

Астронавты NASA выйдут в открытый космос для работы на поверхности МКС

Астронавт Ник Хейг. Фото: AP Photo/Kyrill Kudryavtsev Астронавт Ник Хейг. Фото: AP Photo/Kyrill Kudryavtsev
Астронавт Ник Хейг. Фото: AP Photo/Kyrill Kudryavtsev

Астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган в среду выйдут в открытый космос. Они установят новый стыковочный порт для коммерческих кораблей на внешнюю поверхность Международной космической станции.

Фото: NASA via AP
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Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), уточнив, что Хейг и Морган переведут скафандры в режим автономного питания в 15:20 мск, после чего покинут станцию. Планируется, что в открытом космосе астронавты проведут около 6,5 часов, пишет РИА Новости.

По данным NASA, для Ника Хейга это будет третий выход в открытый космос, а вот Эндрю Морган сделает это впервые.

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