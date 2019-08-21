Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

Американские астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган в среду 21 августа вышли в открытый космос с борта МКС для завершения монтажа на ней нового стыковочного адаптера IDA-3 для будущих коммерческих пилотируемых кораблей, передает "Интерфакс".

В 15:27 (мск) Астронавты Хейг и Морган покинули МКС для работы с ее поверхностью. Планируется, что они пробудут за пределами станции больше шести часов.

Во время работы на поверхности станции астронавты подключат к стыковочному адаптеру IDA-3 кабели энергопитания и управления, а также проведут другие необходимые монтажные работы для его активации.

По данным NASA, для Ника Хейга это уже третий выход в открытый космос, а вот Эндрю Морган совершает его это впервые.