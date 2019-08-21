Белорусский силач поднялся по лестнице любви с 200-килограммовой штангой

Чего только не преодолеет рыцарь ради бессмертной, как сама жизнь, любви. Тем более, если в твоем родном Гродно об этом святом чувстве ежедневно каждому потенциальному герою напоминает своей крутизной лестница любви.

Такое название лестнице, спускающейся к Неману между холмами со Старым и Новым замками, дали много лет назад горожане. Зачастую лестница, с которой открывается живописный вид на реку и часть областного центра, становилась местом встреч и свиданий для нескольких поколений гродненцев.

И вот испытать свою волю и страсть к достижению поставленной цели решил на рассвете 21 августа местный силач Александр Кодис, который поднялся на вершину своей "любви", преодолев свыше 120 ступенек, с 200-килограммовой штангой в руках, с восторгом сообщает репортер БЕЛТА.

Достижение чемпион и рекордсмен мира и Европы по пауэрлифтингу посвятил Дню города и 75-летию Гродненской области - праздники будут отмечаться в сентябре, поясняет агентство. Кстати, таким образом спортсмен решил продолжить традицию значимых достижений в честь города. Год назад, сообщил он, в День города, когда областной центр отмечал 890-летний юбилей, на площади Ленина он протянул 12-тонный бесконтактный троллейбус.

И тогда было не просто, вспоминает атлет, хотя нынешний подъем со штангой по лестнице дался еще тяжелей. "Тут сразу силовая и анаэробная нагрузка. Добавила сложности и погода: на рассвете начался сильный дождь. Рад, что все получилось. Возможно, такие подъемы станут частью моих тренировок", - отметил силач, уточнив, что на подъем по скользким ступеням потребовалось несколько минут. Кстати, время, по данным агентства, тоже было выбрано не случайно. Александр частенько начинает тренировки с самого утра.

А для всех влюбленных белорусов силач решил напомнить одну из городских легенд. Считается, что если молодой человек поднимется на лестницу любви с возлюбленной на руках, то паре гарантирована счастливая совместная жизнь. "Носите любимых на руках. Это не так сложно. Предел наших сил определяем только мы сами. Человеку подвластно практически все. Стоит лишь захотеть и целенаправленно идти к своей цели", - пожелал всем неравнодушным счастливых лет и удач Александр Кодис.