Берлин отказал США в защите танкеров в Ормузском проливе

В Германии опубликовано исследование о возможности участия немецких военных по защите судоходства в Ормузском проливе. Документ не считается официальной точкой зрения федерального правительства, но к нему с вниманием отнеслись в европейских столицах, сообщает портал augengeradeaus.net.

Авторы Карло Масала из университета бундесвера в Мюнхене, а также Кристиан Меллинг и Торбен Шютц из Немецкого общества внешней политики (DGAP) отмечают, что Германия имеет существенный интерес в обеспечении соблюдения принципа свободного мореплавания и в тоже время в сохранении договора о ядерной сделке с Ираном. Одновременно Берлин, как и европейские союзники, не хочет втягиваться в возможный военный конфликт между США и Ираном. Немцы также полагают, что необходимо стимулировать Тегеран к выполнению своих обязательств в рамках ядерного соглашения.

Ведомство федерального канцлера считает возможным участие Германии в морской операции по защите судоходства, а МИД выступает за наблюдательную миссию, утверждают аналитики. При этом стороны согласны в том, что немцы должны участвовать в совместной с европейцами акции. При этом отмечалось, что Берлин будет участвовать в миссии, если с такой инициативой выступит какая-либо европейская страна.

Авторы исследования пришли к выводу, что даже участие в наблюдательной миссии может внести определенный вклад в политику безопасности в регионе. Но для этого должен быть получен мандат и разработаны правила операции, предусматривающие вмешательство в чрезвычайных ситуациях, включая применение силы, в том числе для защиты третьей стороны. Кроме того, миссия должна иметь четко прописанные сроки проведения.

По оценкам экспертов, европейские страны располагают достаточными средствами для выполнения как наблюдательной миссии, так и операции с защитными функциями. Для этого может потребоваться от 10 до 30 процентов морских возможностей Европы. При этом Германия должна выделить для участия в совместной работе в проливе хотя бы один корабль.

Между тем Берлин отказал США в защите танкеров в Ормузском проливе. Американцы заявили, что намерены оказать "максимальное давление" на Иран и нуждаются в помощи Германии, Франции и Великобритании. Со своей стороны федеральное правительство приняло просьбу к сведению, но конкретных действий не последовало. "Немецкая сторона считает приоритетным деэскалацию конфликта в регионе и ставку на дипломатические усилия", - указал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Наблюдатели не исключают, что публикация "стратегического исследования" означает изменение позиции Берлина в отношении миссии в Ормузском проливе.