Более 188 тысяч заражений лихорадкой Денге произошло на Филиппинах

На Филиппинах объявлена эпидемия лихорадки денге из-за быстрого роста числа инфицированных. Более 188 тысяч человек заразились в этом году. Это в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Не менее 807 заболевших скончались, передает Philippine Star.

В Ростуризме рекомендовали путешественникам запасаться репеллентами и лекарствами для борьбы с вирусными инфекциями. Вакцины от лихорадки денге на данный момент не существует.

Лихорадка денге широко распространена в Юго-Восточной Азии. Передается заболевание с укусами москитов. Его симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.