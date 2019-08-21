Боломбой не сыграет за сборную России по баскетболу на ЧМ-2019

Боломбой стал уже шестым игроком сборной России, который не сможет принять участие в мировом первенстве. Ранее выбыли из строя Дмитрий Хвостов, Тимофей Мозгов, Иван Ухов, Алексей Швед и Дмитрий Кулагин. Теперь количество претендентов на попадание в окончательную заявку сократилось до 15.

Полностью список игроков выглядит следующим образом:

защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"/"Локомотив-Кубань"), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье"), Александр Платунов ("Парма"), Андрей Сопин (МБА/ТЕМП-СУМЗ-УГМК);

форварды - Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Никита Балашов ("Невежис", Литва), Андрей Зубков ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит");

центровые - Евгений Валиев ("Зенит"), Артем Забелин ("Автодор"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").

Отмечается, что в четверг тренерский штаб назовет баскетболистов, которые отправятся в Китай и продолжат подготовку к чемпионату мира. Они сыграют на товарищеском турнире в Нинбо, где сборная России встретится с командами Аргентины (26 августа) и Испании (28 августа). Окончательная заявка команды Сергея Базаревича на мировое первенство будет названа по итогам этих матчей.