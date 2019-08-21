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21.08.2019 18:15
Рубрика: Спорт

Боломбой не сыграет за сборную России по баскетболу на ЧМ-2019

Текст: Илья Соболев
Центровой московского ЦСКА Джоэль Боломбой не поможет сборной России по баскетболу на предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. Он испытывает проблемы со стопой, из-за чего не может принимать участие в тренировочном процессе и играть, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Джоэль Боломбой в товарищеском матче со сборной Ирана Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Джоэль Боломбой в товарищеском матче со сборной Ирана Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Джоэль Боломбой в товарищеском матче со сборной Ирана Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Боломбой стал уже шестым игроком сборной России, который не сможет принять участие в мировом первенстве. Ранее выбыли из строя Дмитрий Хвостов, Тимофей Мозгов, Иван Ухов, Алексей Швед и Дмитрий Кулагин. Теперь количество претендентов на попадание в окончательную заявку сократилось до 15.
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Полностью список игроков выглядит следующим образом:

защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"/"Локомотив-Кубань"), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье"), Александр Платунов ("Парма"), Андрей Сопин (МБА/ТЕМП-СУМЗ-УГМК);

форварды - Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Никита Балашов ("Невежис", Литва), Андрей Зубков ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит");

центровые - Евгений Валиев ("Зенит"), Артем Забелин ("Автодор"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").

Отмечается, что в четверг тренерский штаб назовет баскетболистов, которые отправятся в Китай и продолжат подготовку к чемпионату мира. Они сыграют на товарищеском турнире в Нинбо, где сборная России встретится с командами Аргентины (26 августа) и Испании (28 августа). Окончательная заявка команды Сергея Базаревича на мировое первенство будет названа по итогам этих матчей.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Российская федерация баскетбола
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