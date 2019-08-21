Бывший футболист сборной РФ Сычев заявил о желании возобновить карьеру

Бывший нападающий сборной России, московских "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычев намерен возобновить карьеру.

Как сообщает Sports.ru, Дмитрий Сычев рассчитывает вернуться в футбол. Футболист рассказал, что в настоящее время занимается реабилитацией и приступил к беговой работе.

"Я с футболом не попрощался. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведем переговоры", - признался Сычев.

Футболист уверен, что если он сумеет полностью восстановиться, то появятся варианты для дальнейшего продолжения карьеры.

Сычев заявил о себе игрой за московский "Спартак", который покинул после скандала. После этого выступал за "Марсель", откуда потом вернулся в Россию и почти 11 лет защищал цвета "Локомотива". Последним клубом Сычева была "Казанка".