Многие граждане в трудные минуты жизни все чаще идут в ломбард. Казалось бы, эти некредитные, но дающие взаймы под залог учреждения с их многовековой историей давно должны были стать на фоне бурного развития банковских технологий чем-то вроде музейных экспонатов. Но этого не случилось.

Дело в том, что клиентами ломбардов в основном становятся люди, которым деньги нужны, чтобы, как говорят, "перебиться до зарплаты", - заплатить долг по ЖКХ или процент по банковскому кредиту. И количество таких граждан растет. Например, по итогам исследования, проведенного не так давно экспертами Объединенного народного фронта, в I квартале нынешнего года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 15,444 трлн руб., увеличившись с начала года на 4%. В среднем кредитная задолженность на домохозяйство составила 273,6 тысячи рублей, а средняя просрочка - 13,4 тысячи рублей.

Еще не так давно, чтобы достать эти 13 с лишним тысяч, многие шли в микрофинансовые организации. Но там бешеный рост процентов, суровые коллекторы. Центробанк, правда, решил поумерить аппетиты микрофинансистов, но те в ответ стали в массовом порядке закрывать свои конторы, уходить в интернет. Так в итоге и вышло, что отнести в ломбард бабушкин браслет или дедушкин "Мозер", чтобы сейчас же покрыть набежавшие проценты по долгам, и проще, и безопаснее, да и остается надежда выкупить.

Можно полагать, что в финансовых сферах оценили тренд. На днях правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, расширяющий возможности ломбардов. Например, через ломбард можно будет расплатиться по ЖКХ или снять квартиру. При этом работать на рынке смогут только ломбарды, включенные в специальный реестр.

"Законопроект направлен на совершенствование порядка функционирования некредитных организаций, предоставляющих займы, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В частности, предлагается наделить ломбарды правом выступать в качестве банковского платежного агента. Это значит, например, что через ломбард можно будет оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и тому подобное. Еще одна предполагаемая услуга: ломбарды получат право сдавать в аренду недвижимое имущество".

В ломбард можно будет прийти совсем без денег, с вещью в руках. Ее примут в залог, а полученными деньгами можно будет сразу заплатить по счетам. В ломбард, как уже сказано, можно будет прийти и за тем, чтобы снять жилье. Жилой фонд может появиться от должников, получивших деньги под залог квартиры или в кредит и не сумевших расплатиться.