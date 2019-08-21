Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80

Количество погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек. Ранения различной степени тяжести получили 182 человека. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на источники в МВД Афганистана.

Число жертв увеличилось после того, как в госпиталях скончались несколько десятков пострадавших. Ранее афганские официальные лица говорили о 63 погибших после взрыва в Кабуле.

Напомним, что трагедия произошла 17 августа. По некоторым данным, взрывное устройство на свадебной церемонии привел в действие боевик-смертник. Местные правоохранители продолжают расследовать обстоятельства инцидента.