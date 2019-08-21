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21.08.2019 11:22
Рубрика: Власть

ЦИК направит в Совет Европы и БДИПЧ ОБСЕ статистику по выборам в России

Текст: Галина Мисливская

Европейские чиновники и правозащитники должны ознакомиться с данными о ходе выборов в России в этом году, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она распорядилась перевести на английский язык и направить генсеку Совета Совета Европы Турнбъерну Ягланду и в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ статистику об итогах регистрации кандидатов на выборах разных уровней, который проходят сейчас в российских регионах.

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Подробную статистику представил на заседании ЦИК заместитель председателя Николай Булаев. Так, например, в ходе кампании по довыборам в Госдуму по четырем одномандатным округам зарегистрированы 92% кандидатов, это выше, чем в предыдущие два года (86% и 85% соответственно). "Это апеллирует к тем, кто любит делать обобщения по одному прецеденту на всю Россию и все избирательные кампании, - прокомментировала слайд Элла Памфилова. - Тщательнее подходите к этому".

В этой думской кампании выдвинули кандидатов на четверть больше партий, чем в прошлом и позапрошлом году, рассказал Николай Булаев.

Аналогичная ситуация наблюдается на выборах губернаторов в 16 регионах. Зарегистрировано 76 кандидатов, в большинстве регионов - по 4-5 кандидатов. "Впереди планеты всей", по определению зампреда ЦИК, оказалась Башкирия, где на пост главы региона претендуют 8 человек.

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"Мы уверены, что в данном случае высокий уровень конкуренции отражает желание и партий, и самовыдвиженцев участвовать в кампаниях", - сказал Николай Булаев, он также уточнил, что в этом году зарегистрировано шестеро самовыдвиженцев по всей стране на выборах глав субъектов. Для сравнения - в прошлом году их было всего трое из 103 кандидатов - один в Москве и двое в Омской области.

Ситуацию с выборами депутатов региональных законодательных собраний 13 субъектов Федерации зампред ЦИК также оценил как конкурентную: 19 партий зарегистрировали в общей сложности 4744 представителя, в выборах участвуют 212 самовыдвиженцев.

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что с этими цифрами должны ознакомиться европейские чиновники. Представленные Булаевым данные она распорядилась "перевести на английский язык и отправить в БДИПЧ ОБСЕ, поскольку они живо интересуются, и господину Ягланду". "Просто цифры, просто факты, без комментариев", - сказала она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования
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