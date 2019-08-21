Девять человек пострадали в результате серии взрывов на юге Таиланда

В Таиланде девять человек пострадали в результате серии взрывов в провинции Яла на юге страны. По некоторым данным, среди получивших ранения есть женщины и дети. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Взрывные устройства сработали в пяти районах провинции Яла, передает издание The Nation Thailand. Злоумышленники прикрепили самодельные бомбы к линиям электропередач и одному из банкоматов.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства инцидента.

Напомним, 2 августа в центре Бангкока, где проходила 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН, произошло несколько взрывов. Пострадали два сотрудника коммунальных служб города.