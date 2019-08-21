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21.08.2019 14:11
Рубрика: Общество

Девятиклассников проверят на умение рассуждать и искать информацию

Текст: Мария Агранович
Опубликованы проекты контрольных измерительных материалов основного госэкзамена на 2020 год. Напомним, ОГЭ сдают ребята после девятого класса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что нового? В целом задания стали более "практичными", упор делается на проверку таких умений и навыков как поиск информации, анализ, умение аргументировать свою точку зрения и рассуждать.

Фото: Photoxpress
Какие изменения ждут школьников в новом учебном году

Немного конкретики. В ОГЭ-2020 по русскому языку количество заданий сократилось с 15 до 9. Изложение (задание 1) теперь можно писать в любом из нескольких предложенных жанров: путевые заметки, записки, очерк, рецензия, дневник. Экзамен предполагает и выполнение различных видов анализа языкового материала. Для этого во второй части работы - 7 заданий: четыре - на проверку орфографии, пунктуации, грамматики, и три - на анализ глубины и точности понимания содержания текста.

В экзаменационные материалы по математике включен новый блок практико-ориентированных заданий (задания 1-5).

Есть новинки и по обществознанию. В Рособрнадзоре сообщили, что изменена структура экзаменационной работы.

"Снято разделение заданий по частям на основе формы записи ответа. Задания в работе теперь выстраиваются исходя из проверяемых групп умений", - говорится в сообщении ведомства.

Количество заданий по обществознанию сокращено с 31 до 24, причем большинство из них теперь требуют анализа практических ситуаций, умений выражать свое мнение с опорой на факты, личный опыт.

Для экзамена по истории на 2020 год разработчики предлагают только одну модель материалов, соответствующую линейной системе изучения истории на основе Историко-культурного стандарта и единого учебника. Появились новые задания для работы с исторической картой, выделен блок заданий, проверяющих знание истории культуры.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Как изменятся задания ЕГЭ в 2020 году

Настоящий прорыв - на химии и физике теперь обязательной частью экзамена будет реальный эксперимент. По химии, например, это два задания: 23-е, где нужно выбрать два вещества, взаимодействие с которыми отражает химические свойства третьего вещества, указанного в условии, и 24-е - проведение двух реакций по составленным уравнениям.

Также по физике и биологии уменьшилось количество заданий: по физике с 26 до 25, по биологии - с 32 до 30.

Отметим, что речь пока о проектах экзаменационных материалов. Ежегодно до начала учебного года Рособрнадзор публикует их для экспертного обсуждения, а также для того, чтобы выпускники девятых классов и их учителя могли примерно понимать, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.

Обсуждение проектов КИМ ОГЭ-2020 продлится до 1 октября 2019 года. Замечания и предложения принимаются по электронной почте fipi@fipi.ru.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Реформа образования
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