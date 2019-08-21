23 августа в Москве открывается военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

На "Спасскую башню-2019" прилетают музыканты со всех континентов: 30 оркестров из 12 стран. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Кроме наших военных оркестров ждем выступления музыкантов, вокалистов и танцоров еще из 11 стран: Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, Турции и Японии. Одних лишь зарубежных участников больше 1000 человек.

Плюс 1,2 тыс. детей и подростков из РФ, Израиля, Узбекистана и Восточной Украины. Столько еще никогда не было.

Но и это еще не все. 27 августа от каждого административного округа столицы выделят хор пенсионеров. Таким образом, в 11 хорах 872 участника (Москва 7 сентября отпразднует 872-й день рождения) исполнят гимн Москвы. В общем, занимайте удобные места. В том числе и у телевизоров и экранов мониторов - будет онлайн-трансляция многих эпизодов и целых программ фестиваля.

Скучных программ и шоу на фестивале, конечно, не будет. Но обратим внимание на пять самых необычных - это выбор "РГ".

1. Обе Кореи

Республика Корея и КНДР выступят на Красной площади. Такого еще не было: нигде и никогда. КНДР представляет Военный оркестр Народной армии под руководством народного деятеля искусств старшего полковника Ли Ын Сика. В репертуаре - акцент на патриотические песни особого стиля "тхэджун каё": "Выражают непобедимый дух и мощь героической Народной армии Кореи".

Музыканты очень подтянутые. На предшествовавшей фестивалю "большой пресс-конференции" присутствовали атташе по вопросам обороны при посольстве КНДР генерал-майор Ким Сен Зин и военный атташе старший полковник Пак Сен Чхол. Мундиры немного напоминают форму Советской армии. Только непривычно видеть звание "старший полковник". И необычно, когда офицеры приветствуют друг друга и окружающих без головного убора. Но... В том и колорит фестиваля: мы узнаем другие армии, их традиции и правила.

Республику Корея представляют гражданские музыканты и актеры: группа "Хан-нури" ("Единый мир"), руководитель Ким Вон Мин. В ее составе в основном студенты и выпускники Корейского национального университета искусств: акробаты, канатоходцы, танцоры, актеры кукольного театра и пантомимы. Выступают под барабаны. Ожидается, что покажут нам такие номера, как пхунмуль и мусок (танцы и песни в стиле шаманов), тальчум (маскарад в форме сатиры на богатых), намсадан-нори (уличные представления на злобу дня). Актеры постоянно отпускают остроумные реплики в адрес правящего класса... Ну что тут скажешь? Слов нет, следим за реакцией VIP-трибун. Хотя, думаю, они будут потешаться не над нашим, а над своим руководством.

Важно: Постарайтесь в их присутствии не произносить слова "Северная Корея" и "Южная Корея". Они этого не любят. Ни на севере Кореи, ни на юге.

2. Конная мистерия

Фестивальная кавалерия отмечает 10-летие. В связи с юбилеем конники готовят особую программу.

Манеж - импровизированный временный ипподром - традиционно размещается на брусчатке между Историческим музеем и Мавзолеем Ленина (если стоять к Мавзолею лицом, то манеж чуть впереди и справа). Размер площадки - 25 на 80 метров, на геотекстиль в несколько слоев уложено 600 тонн кварцевого песка, который всегда должен быть увлажнен, - это самое подходящее для копыт покрытие.

Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка обещает удивить новой программой. Новую программу, а также новые костюмы готовит Кремлевская школа верховой езды.

В этом году в Москву приехал особый гость - конный духовой оркестр Республики Тыва. Считают себя наследниками созданного в 1929 году (просуществовал 15 лет) конного оркестра Тувинской народно-революционной армии. Была когда-то и такая...

В их репертуаре классика, джаз, современная музыка с элементами рока и рэпа. Также исполняют ритуальную буддийскую мистерию Цам. И все это - на скаку.

А накануне праздника лошади (31 августа: День Флора и Лавра, покровителей лошадей) прилетят гостьи из Сирии: три девушки-спортсменки из академии конного спорта Team Spirit. "Академички" очень юные: 14-летняя Айя Хамшо, 15-летняя Бушра Аль Асад и 16-летняя Шэм Аль Асад.

Вам бросилась в глаза фамилия Асад? Да, это то, о чем вы подумали. Племянницы президента.

Важно: развод пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле 17, 24 и 31 августа 2019 года проводиться не будет. Все заняты на "Спасской башне".

В финале все музыканты выходят на площадь: "Прощание славянки" и салют. Фото: Сергей Михеев

3. Дух самурая

Военные из Японии на российской земле - редкие гости.

Переговоры об участии Центрального оркестра Сухопутных сил самообороны Японии начались очень давно. Официально договорились во время визита Сергея Шойгу в Токио в конце мая.

В Москву прибывает 51 военный музыкант под руководством полковника Хигути Такахиро.

Оркестр создан в июне 1951 года как оркестр Резервных полицейских сил. За пределами Японии принимал участие в фестивалях в Республике Корея, Финляндии и Великобритании.

Важно: В дни работы фестиваля из Японии прилетит Сато Сидзуэ, старший чайный мастер школы "Садо Энсюрю". Покажет, как правильно проводить чайные церемонии.

4. На волынках играют "Битлз"

Кельтский оркестр волынок и барабанов - единственный в своем роде оркестр на нашей планете. Да что на нашей - второго такого и в соседних галактиках не отыскать. Вдумайтесь: его создал экс-главный волынщик Британской армии специально для выступления в Москве.

Отец-основатель Дэвид Джонстон родом из городка Эннискиллен в Северной Ирландии. Термин "волынщик" в русском языке звучит двусмысленно. Но волынить (в нашем понимании) в этом оркестре не принято: напротив, парни и девушки работают до седьмого пота. Обожают давать ночные концерты у памятника Жукову, вовлекая в хоровод полуночников. На волынках могут исполнять любые мелодии, включая композиции из "Битлз". Да хоть "Очи черные", только попросите.

Важно: Хотите кельтов сразить наповал? Крикните тост "На удачу", опрокиньте стакан одним глотком и переверните вверх дном. Есть нюанс: "На удачу!" надо кричать на Gaelic, это древний кельтский язык. Хотя можно и на русском, они поймут.

5. Соло с оркестром

В первый день "Спасской башни" специальным гостем станет великий Игорь Бутман.

Чуть позже прилетит Мирей Матье. Она исполнит три композиции: "Нет, я не жалею ни о чем", "Прости меня за мой детский каприз" и "Я здесь". Всего у Мирей четыре сольных выступления за три дня: 30 и 31 августа, 1 сентября (1 сентября она участвует и в дневной, и в вечерней программе).

Тамара Гвердцители поет 24, 25 и 29 августа.

Хибла Герзмава выступит 27 и 28 августа.

26 августа будет петь Анита Цой. Аккомпаниатор во всех случаях один: Центральный военный оркестр Минобороны России под управлением Сергея Дурыгина.

Будет сюрприз. На упомянутой выше большой мультимедийной пресс-конференции начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ - главный военный дирижер Тимофей Маякин сообщил: "В прологе солировать с оркестром будет рок-группа. Но какая именно - секрет".

Все СМИ честно анонсировали: на фестивале будет рок-группа, а какая, не скажем, сюрприз.

Важно: Если зайдете на сайт "Спасской башни" в раздел "Календарь событий", то прочитаете: 23 августа с 20.00 до 22.30 в прологе фестиваля участвуют: Дмитрий Четвергов и его рок-группа.

Но, дорогой читатель, как ты и сам понимаешь, с этого момента это наш с тобой общий секрет.

Чтоб никому ни звука.