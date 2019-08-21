Двое россиян пострадали при пожаре в Германии

Двое россиян получили тяжелые ожоги в результате пожара в Нижней Саксонии, один из них все еще находится в больнице, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Люнебурга.

Ранее стало известно, что четыре человека, среди которых двое россиян 18 и 24 лет, пострадали в результате пожара в Нижней Саксонии. Об этом в среду сообщила телекомпания NDR.

Инцидент произошел вечером воскресенья: пожар начался во время встречи прибывшей в ФРГ по обмену молодежи. Причиной возгорания стал электрический кабель, попавший в пламя газовой плиты.

Также пострадали гражданин Танзании 21 года и гражданка ФРГ 80 лет. Все с ожогами разной степени тяжести доставлены в больницу.