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21.08.2019 03:32
Рубрика: В мире

Джонсон: Великобритания потеряла статус "страны без кори"

Борис Джонсон во время посещения больницы в городе Труро (графство Корнуолл), 19 августа 2019 г. Фото: AP Photo/Peter Nicholls Борис Джонсон во время посещения больницы в городе Труро (графство Корнуолл), 19 августа 2019 г. Фото: AP Photo/Peter Nicholls
Борис Джонсон во время посещения больницы в городе Труро (графство Корнуолл), 19 августа 2019 г. Фото: AP Photo/Peter Nicholls

Самоуверенность родителей и ошибочное представление о предполагаемых рисках вакцинации привели к тому, что Великобритания потеряла статус "страны без кори". Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон во время посещения одной из больниц в графстве Корнуолл.

Вспышка кори зафиксирована в Бразилии

По его словам, люди прислушиваются к "суеверной чепухе" в интернете, а также антипрививочным аргументам. Премьер-министр призвал британских родителей не бояться делать детям прививки, подчеркнув, что это пойдет на пользу не только им, но и всему населению.

Борис Джонсон также попросил медиков приложить усилия, чтобы 95% населения были привиты от кори, паротита и краснухи, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Press Association. Пока же подобную иммунизацию прошли 87,2% детей.

По данным специалистов, в первом квартале этого года в Великобритании официально подтвержден 231 случай кори. Хотя еще тремя годами ранее эта инфекция в стране была полностью ликвидирована. Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила, что корь больше не считается побежденной в Англии.

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