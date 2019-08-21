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21.08.2019 18:57
Рубрика: Власть

Цифры и факты

Элла Памфилова отправит в Совет Европы статистику по выборам
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(7944)
Европейские чиновники и правозащитники должны ознакомиться с данными о ходе выборов в России в этом году, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она распорядилась направить генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду и в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ статистику об итогах регистрации кандидатов на выборах разных уровней, которые проходят сейчас в российских регионах.
Элла Памфилова считает, что с итоговыми цифрами о регистрации кандидатов на выборах разного уровня должны ознакомиться европейские чиновники. Фото: Александр Корольков Элла Памфилова считает, что с итоговыми цифрами о регистрации кандидатов на выборах разного уровня должны ознакомиться европейские чиновники. Фото: Александр Корольков
Элла Памфилова считает, что с итоговыми цифрами о регистрации кандидатов на выборах разного уровня должны ознакомиться европейские чиновники. Фото: Александр Корольков

Подробные данные представил на заседании ЦИК в среду заместитель председателя комиссии Николай Булаев. Так, в ходе кампании по довыборам в Госдуму по четырем одномандатным округам зарегистрированы 92% кандидатов, это выше, чем в предыдущие два года (86% и 85% соответственно). "Это апеллирует к тем, кто любит делать обобщения по одному прецеденту на всю Россию и все избирательные кампании", - прокомментировала Элла Памфилова.

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Высокая конкуренция наблюдается на выборах губернаторов в 16 регионах. Всего зарегистрированы 76 кандидатов, в большинстве регионов за пост губернатора борются по 4-5 кандидатов. "Впереди планеты всей", по определению зампреда ЦИК, оказалась Башкирия, где на пост главы региона претендуют 8 человек.

"Мы уверены, что в данном случае высокий уровень конкуренции отражает желание и партий, и самовыдвиженцев участвовать в кампаниях", - сказал Булаев. Он также уточнил, что в этом году зарегистрировано шестеро самовыдвиженцев по всей стране на выборах глав субъектов. Для сравнения - в прошлом году их было всего трое из 103 кандидатов - один в Москве и двое в Омской области.

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Ситуацию с выборами депутатов региональных законодательных собраний 13 субъектов Федерации зампред ЦИК также оценил как конкурентную: 19 партий зарегистрировали в общей сложности 4744 представителя, в выборах участвуют 212 самовыдвиженцев.

Элла Памфилова считает, что с этими цифрами должны ознакомиться европейские чиновники. Представленные Булаевым данные она распорядилась "перевести на английский язык и отправить в БДИПЧ ОБСЕ, поскольку они живо интересуются, и господину Ягланду". "Просто цифры, просто факты, без комментариев", - сказала она.

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Отвечая на вопрос журналистов о ходе кампании по стране в целом, председатель Центризбиркома заявила, что серьезных обращений на этапе регистрации стало существенно меньше, чем в прежние годы. "Я расцениваю этот так, что наша работа по оздоровлению избирательной системы в последние годы дает плоды. В целом ряде регионов прогресс есть", - сказала она.

Разбор обращений, по словам Памфиловой, дает основание предполагать, что "те злоумышленники, которые бы прежде надеялись использовать свой ресурс, в том числе административный, в день голосования, понимают, что сейчас у них таких возможностей практически нет". В ЦИКе считают, что к этому пониманию привели меры по повышению прозрачности процедур голосования и подведения результатов.

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