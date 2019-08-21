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Федосеевой-Шукшиной стало плохо во время отдыха в Болгарии

Новости
    21.08.2019, 22:11
Текст:   Олег Усков

Восьмидесятилетней советской, российской актрисе Лидия Николаевне Федосеевой-Шукшиной стало плохо во время отдыха на курорте в Болгарии. И теперь, как передает KP.RU, Народной артистке РФ предстоит госпитализация - по прибытии ее в Москву.

Отмечено, что супруга многострадального музыкального продюсера Бари Алибасова отправилась на курорт чтобы поправить пошатнувшееся здоровье на черноморском побережье. Поскольку в последнее время "жила в стрессе". Чему виной - семейные проблемы. В частности - с Алибасовым.

Но так вышло, что получилось наоборот: на курорте артистке стало только хуже, а из-за отсутствия медицинского полиса Шукшину не положили в местную больницу.

"Состояние мамы не из лучших. Она даже сама позвонить мне не смогла, ее подруга прислала сообщение", - рассказала дочь актрисы Ольга. По словам которой в Бургас, где у нее квартира, Шукшина летает ежегодно. И все, как правило, прекрасно. Но в этот раз подвел ряд факторов - и перепады температур, опасные для любого человека, и сам перелет.

Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС
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"Вот сердце и дало сбой, давление и подскочило. Не каждый молодой организм такое выдержит", - поясняет Ольга.

Ольга Шукшина, младшая дочь артистки, уже связалась с лечащим врачом матери, и тот срочно велел госпитализировать пациентку.

"Он считает, что у нее не сердечный приступ (о котором ранее писали российские СМИ - "РГ-Кинократия"), а нарушение мозгового кровообращения", - говорит женщина. Напомнив, что в июне Лидия Николаевна "уже наблюдалась в клинике с подобной проблемой".

За Народной артисткой в Болгарию уже вылетела подруга Марии Шукшиной. И прямо с трапа самолета ее повезут в клинику.

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