ФК "Зенит" подписал контракт с защитником Данилом Круговым

Футбольный клуб "Зенит" заключил пятилетнее соглашение с защитником Данилом Круговым, выступающим за "Уфу", сообщается на официальном сайте санкт-петербургской команды.

Согласно договоренности между клубами, нынешний сезон 21-летний игрок проведет в "Уфе" на правах аренды.

Круговой является воспитанником "Зенита", выступал за молодежную и вторую команды "сине-бело-голубых". В июле 2018 года защитник перешел в "Уфу", в составе которой провел 9 игр и забил один мяч.