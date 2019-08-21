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Фото: Украинская певица "уличила" Бузову в плагиате

Поп-музыка
    21.08.2019, 13:40
Текст:   Олег Усков

Вышедший накануне и тут же учинивший рекордный сенокос просмотров новый видеоклип российской певицы, актрисы и телеведущей Ольги Бузовой продолжает, так сказать, резонировать.

Бузову обвинила в плагиате украинская певица Оля Полякова. Посредством Instagram. Где считает, приводя аргументацию, что "#Лайкер" Бузовой содержит элементы заимствования из ее "Королевы ночи".

"Приятно быть цитируемым живым классиком", - как бы иронично подписала фотокомпозицию Полякова. Прикрепив тэг #ОлькаЗолотаяРучка.

На обоих фото - артистки с т.н. синтезаторами-"расческами" наперевес, одним из символов музыкальной эпохи конца восьмидесятых-девяностых.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Разумеется, к столь наивно притянутому за уши сходству здравомыслящие пользователи отнеслись со смехом. Предполагая, что Полякова пытается пропиариться на славе своей топовой российской коллеги. В то время как другие все же склоняются к версии, что Бузова и в самом деле "сплагиатила" творение девушки. "Позор!", - говорят.

Отметим, что легкая вакханалия уже начала набирать обороты - в аккаунт певицы набежали фэны Бузовой, устроив Поляковой ругательный разнос. Распекая артистку в духе "где она, и где ты".

Меж тем количество просмотров "#Лайкера" только на официальном канале Бузовой приближается к трем миллионам.

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