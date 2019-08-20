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Видео: Бузова выпустила клип в стилистике девяностых

Новости
    20.08.2019, 11:48
Текст:   Олег Усков

На официальном YouTube-канале телеведущей, актрисы, певицы и долларовой миллионерши Ольги Бузовой состоялась премьера ее нового музыкального видео.

Фото: youtube.com/ Iggy Pop Official
Видео: Игги Поп показал своего "Джеймса Бонда"

Произведение называется "Лайкер", в текстовой своей части носит современный характер, но при этом положено на аранжировку в стиле отечественного т.н. "лоходэнса" девяностых. Элементы чего содержит и в задорном видеоряде.

"Застукали свою вторую половину с поличным? Успокойтесь, досчитайте до десяти, а дальше мирно и спокойно обсудите с ним эту проблему… ну или сделайте это, как Ольга Бузова! Хотите знать как? Смотрите новый клип о том, как правильно расправляться с лайкерами", - проясняет происходящее сообщение под видео. В котором Ольга Игоревна дерется сосисками, рифмует "фотошоп" и пятую точку, изо всех сил демонстрирует, что песня и ролик к ней носят юмористический, пародийный характер.

Видео стремительно набрало 1 600 000 просмотров, вызвав у исполнительницы большую радость.

"Мои дорогие, только благодаря Вам буквально за пять часов мы с вами попали на первое место в тренды ютуба. Спасибо Вам, за то что смотрите, комментируете, ставите лайки. Спасибо моей команде, мы очень старались. #Моилюдивсегдасомной Я счастлива. Ваша Оля", - вышла на связь с аудиторией артистка.

В комментариях - вакханалия, само собой.

Клип (18+) можно найти на YouTube-канале Бузовой.

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