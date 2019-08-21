"Фотографирую людей изнутри". Россияне описали свои профессии простым языком

Пользователь твиттера @Shtanov спровоцировал флешмоб, попросив своих читателей объяснить простыми словами, чем они занимаются на работе.
"Без жаргонизмов и профессиональной терминологии, как будто объясняете шестилетнему ребенку в 1990 году", - подчеркнул он и получил в ответ более полутора тысяч ответов. Вот самые интересные.
фотографирую людей снаружи.— PreslitSky (@prevaleo) 20 августа 2019 г.
Рисую картинки и при помощи магии заставляю их работать на бесовской машине— Левъ Щаранский II (@LevSharansky2) 20 августа 2019 г.
Лечу людей, пока они спят.— Артём Дякив (@Dyakiv) 20 августа 2019 г.
Способствую тому, чтобы люди спали, пока их лечат хирурги.— AlinaFischkina (@MadamAgnia) 20 августа 2019 г.
нажимаю кнопки чтоб вылетела птичка— george markov (@pixsl_markov) 20 августа 2019 г.
Достаю детей из женщин— Mad horse 🐎 (@bonechka_007) 20 августа 2019 г.
Если что, я не аниматор, я тестирую компьютерные игры на производительность— Дипмиссия Уругвая (@think_not_think) 20 августа 2019 г.
придумываю смешные картинки за деньги— Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) 20 августа 2019 г.
(господи, чем я занимаюсь)
Я стригу зверей.— Вера дело говорит (@kigahoke) 20 августа 2019 г.
Ищу где у нефтяной трубы болит— Юра Рязанский (@yuraryazanskiy) 20 августа 2019 г.
Вырезаю из людей то что может их убить— Лев Тигрович (@vanhallen34) 20 августа 2019 г.
У тебя горит свет и тепло зимой, вот это результат моей работы— vladimir mKar (@mkar_vl) 20 августа 2019 г.
Делаю так, чтобы у всех все электрические приборы работали.— Zchtec (@Zchtec) 20 августа 2019 г.
Рисую картинки, по которым дяди будут строить домики.— Артемий (@shumikOFF) 20 августа 2019 г.
Описания некоторых профессий не всегда понятны даже взрослому.
Продаю детям раскрашенные раскраски.— ЛК (@blyatukov) 20 августа 2019 г.
Говорю дядям и тётям что они глупые.— Русские Народные Мемы (@l0ldbl00d) 20 августа 2019 г.
Делаю так, чтобы другие люди получали зарплату.— плоскость кота (@coloboques) 20 августа 2019 г.
Трачу деньги чужих людей, чтобы чужие люди зарабатывали больше денег.— Jane Alien (@JaneAlien) 20 августа 2019 г.
Заставляю людей делать то, что им не нужно.— замшевый (@zmshv) 20 августа 2019 г.