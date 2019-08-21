"Фотографирую людей изнутри". Россияне описали свои профессии простым языком

Пользователь твиттера @Shtanov спровоцировал флешмоб, попросив своих читателей объяснить простыми словами, чем они занимаются на работе.

"Без жаргонизмов и профессиональной терминологии, как будто объясняете шестилетнему ребенку в 1990 году", - подчеркнул он и получил в ответ более полутора тысяч ответов. Вот самые интересные.

фотографирую людей снаружи. — PreslitSky (@prevaleo) 20 августа 2019 г.

Рисую картинки и при помощи магии заставляю их работать на бесовской машине — Левъ Щаранский II (@LevSharansky2) 20 августа 2019 г.

Лечу людей, пока они спят. — Артём Дякив (@Dyakiv) 20 августа 2019 г.

Способствую тому, чтобы люди спали, пока их лечат хирурги. — AlinaFischkina (@MadamAgnia) 20 августа 2019 г.

нажимаю кнопки чтоб вылетела птичка — george markov (@pixsl_markov) 20 августа 2019 г.

Достаю детей из женщин — Mad horse 🐎 (@bonechka_007) 20 августа 2019 г.

Если что, я не аниматор, я тестирую компьютерные игры на производительность — Дипмиссия Уругвая (@think_not_think) 20 августа 2019 г.

придумываю смешные картинки за деньги

(господи, чем я занимаюсь) — Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) 20 августа 2019 г.

Я стригу зверей. — Вера дело говорит (@kigahoke) 20 августа 2019 г.

Ищу где у нефтяной трубы болит — Юра Рязанский (@yuraryazanskiy) 20 августа 2019 г.

Вырезаю из людей то что может их убить — Лев Тигрович (@vanhallen34) 20 августа 2019 г.

У тебя горит свет и тепло зимой, вот это результат моей работы — vladimir mKar (@mkar_vl) 20 августа 2019 г.

Делаю так, чтобы у всех все электрические приборы работали. — Zchtec (@Zchtec) 20 августа 2019 г.

Рисую картинки, по которым дяди будут строить домики. — Артемий (@shumikOFF) 20 августа 2019 г.

Описания некоторых профессий не всегда понятны даже взрослому.

Продаю детям раскрашенные раскраски. — ЛК (@blyatukov) 20 августа 2019 г.

Говорю дядям и тётям что они глупые. — Русские Народные Мемы (@l0ldbl00d) 20 августа 2019 г.

Делаю так, чтобы другие люди получали зарплату. — плоскость кота (@coloboques) 20 августа 2019 г.

Трачу деньги чужих людей, чтобы чужие люди зарабатывали больше денег. — Jane Alien (@JaneAlien) 20 августа 2019 г.