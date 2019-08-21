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"Фотографирую людей изнутри". Россияне описали свои профессии простым языком

Текст:   Антон Благовещенский
21.08.2019,  
17:01
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователь твиттера @Shtanov спровоцировал флешмоб, попросив своих читателей объяснить простыми словами, чем они занимаются на работе.

Стало известно, что россияне чаще всего покупают в интернете

"Без жаргонизмов и профессиональной терминологии, как будто объясняете шестилетнему ребенку в 1990 году", - подчеркнул он и получил в ответ более полутора тысяч ответов. Вот самые интересные.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описания некоторых профессий не всегда понятны даже взрослому.

 

 

 

 

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