ГК "Real wood" расширяет каталог продукции из лиственницы

Группа компаний "Real wood", специализирующихся на комплексных поставках качественных древесных материалов, анонсировала расширение каталога продукции из лиственницы. В тематический раздел войдут террасные и половые доски, мебельные щиты, планкен и многое другое.

По заявлению представителей поставщика, работающего на рынке с 1995 года, в данный момент они наблюдают растущий спрос именно на натуральные строительные и отделочные материалы. Причем не только в сегменте частного загородного строительства, но и среди крупных компаний-застройщиков, успешно применяющих на практике опыт европейских коллег из Дании, Швеции, Финляндии.

В частности аналитики компании наблюдают повышенный спрос именно на лиственницу, относительно доступный материал, который отличается высокими эксплуатационными качествами. Эта порода дерева, по мнению экспертов "Real wood", является универсальным решением для большинства внутренних и внешних отделочных работ. Террасная доска из лиственницы отлично справляется с повышенной влажностью окружающей среды, а половая доска или планкен еще и отличаются красивым натуральным узором.

Стабильный спрос, по мнению работников поставщика, объясняется еще и ассортиментом доступной продукции. Кроме досок и отделочных материалов розничные клиенты, региональные владельцы производств и крупные фабрики теперь могут заказывать не только доски, но мебельный щит из лиственницы. По своим качествам он превосходит аналоги из сосны и позволяет поставлять на российский рынок и экспорт конкурентную мебельную продукцию.

Для удовлетворения спроса в каталог "Real wood" добавили доски из материала различных сортов с акцентом на продукцию "Прима", "Элита" и АВ. Мебельный щит представлен в виде сращенной и цельноламельной продукции без сучков. Габаритные размеры и сечение позиций варьируется в зависимости от требований заказчика.

Несмотря на то, что каталог поставщика уже включает более 200 позиций продукции, в том числе современной термодревесины, именно на лиственницу сегодня компания делает особую ставку. По прогнозам специалистов, в ближайшие годы растущий спрос на качественную древесину позволит ежегодно поставлять только на российский рынок более 60 тысяч кубометров обработанного дерева. И доля лиственницы в общем объеме поставок будет постепенно увеличиваться.

Учитывая эволюцию рынка в направлении комплексных услуг, в компании отметили возможность заказа любой продукции из лиственницы в комплекте с необходимым крепежом и сопутствующими средствами для обработки древесины.

Материалы предоставлены "REAL WOOD"