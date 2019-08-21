Глава МИД Германии отметил важность политического диалога с Россией

Диалог с Москвой крайне важен с точки зрения урегулирования кризиса на Украине и в Сирии, а также стабилизации обстановки в Ормузском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Политический диалог с Россией важен для того, чтобы работать над решением международных вопросов, насущных для обеих наших стран", - отметил глава германского внешнеполитического ведомства, которого цитирует РИА Новости.

В настоящее время в российской столице проходит встреча руководителя МИД РФ Сергея Лаврова с его коллегой из Германии Хайко Маасом.

"Как всегда, у нас очень насыщенная международная повестка дня. Много проблем, вопросов и инициатив, в решении и реализации которых Россия и Германия вместе с другими ведущими державами могут сыграть важную позитивную роль. Надеюсь, сегодня все это мы с тобой подробно обсудим", - сказал российский министр, приветствуя главу МИД ФРГ в Москве .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне пояснила, что стороны в ходе переговоров затронут положение дел на Украине, ситуацию в Сирии и Иране, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Кроме того, Лавров и Маас уделят необходимое внимание ключевым вопросам двусторонней повестки дня.