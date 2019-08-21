2019 год стал поворотным для рынка недвижимости в России: вступили в силу новые правила финансирования "долевки", началась реализация нацпроекта "Жилье и городская среда". Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал "РГ", как начали работать новые механизмы.

Владимир Владимирович, с 1 июля застройщиков обязали возводить дома на свои средства или на кредитные. Деньги покупателей, заключивших договор долевого участия, будут хранить в банках на эскроу-счетах: застройщик получит их лишь после сдачи объекта. Как регулируется переход на новые правила?

Владимир Якушев: Минстрой постоянно работает с регионами и отслеживает, сколько застройщиков обратились в банки, сколько они получили одобрений и отказов. Вместе с коллегами из ЦБ РФ и "ДОМ.РФ" мы выпустили методические рекомендации для банков при работе с застройщиками. В частности, прописали регламентные сроки рассмотрения заявок - не более 45 дней. А если банк выносит отказ, в нем обязательно должны быть указаны причины. Конечно, мы понимаем, что рекомендации не обязательны к исполнению, но они точно упорядочат и сделают понятнее процесс взаимодействия с банками.

По данным Минстроя России, застройщики не испытывают серьезных сложностей, связанных с переходом на проектное финансирование. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

А как реагируют банки?

Владимир Якушев: Реально включились в работу, конечно, не все. В первую очередь это крупные банки - Сбербанк, Банк "ДОМ.РФ", ВТБ, Россельхозбанк, в меньшей степени Альфа-Банк и Газпромбанк. Чтобы стимулировать конкуренцию, требования к кредитному рейтингу банков, имеющих право на открытие эскроу-счетов, были снижены до уровня ВВВ-. Сегодня проектное финансирование могут предоставлять 96 банков, почти треть из них - региональные. Важно, чтобы они тоже могли предлагать этот продукт.

Есть ли сложности у застройщиков?

Владимир Якушев: Пока особых трудностей мы не видим. Все приняли новую реальность и адаптируются к ней. Мы создали специальную комиссию при Минстрое, в которую застройщики могут обратиться для урегулирования спорных моментов в работе с банками. В целом у нас уже есть понимание, какие объекты застройщики переведут на проектное финансирование, а какие попадут под критерии постановления правительства РФ, позволяющие завершить стройку по старой схеме. Мы дали застройщикам возможность использовать летний сезон для активного строительства, чтобы довести строительную готовность объектов до нижней планки в 30 процентов. Они должны предоставить заявление о выдаче заключения о степени готовности объекта до 1 октября.

Скажутся ли новые правила на объемах стройки?

Владимир Якушев: Некоторые эксперты прогнозируют небольшой спад объема ввода жилья в ближайшие два года. Но показатель в 120 миллионов квадратных метров к 2024 году не изменится: это цель, к которой мы должны прийти.

В городах России активно создаются современные общественные пространства. Фото: предоставлено Минстроем России.

Как меняются требования россиян к городской среде?

Владимир Якушев: Они растут: люди путешествуют и видят, как может быть. Жители столиц равняются на Лондон, Берлин и Стокгольм. Жители провинции хотят, чтобы у них было, как в Москве. А удачные проекты порождают еще более высокие ожидания. Быстрый результат в улучшении качества среды дает чистота - как в прямом смысле, так и в плане избавления от визуального мусора: наведение порядка с вывесками и рекламой. Но думать надо не только о быстром, но и об устойчивом результате. Здесь важна постоянная работа с гражданами и общественными организациями.

Как проходит переселение из аварийных домов?

Владимир Якушев: Мероприятия по расселению аварийного жилья реализуются и финансируются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Со всеми регионами - участниками проекта заключены соглашения о реализации первого этапа программы. Органам исполнительной власти на местах в 2019-2020 годах предстоит переселить почти 64 тысячи человек из более 26 тысяч жилых помещений в аварийных домах. Более 8 тысяч граждан переедут в новое жилье до конца года. Всего на реализацию первого этапа из федерального бюджета предусмотрено 35,4 миллиарда рублей.

Все регионы направили в Фонд ЖКХ заявки на получение финансовой поддержки, и они уже утверждены. Свыше 10 миллиардов рублей в субъекты РФ уже поступили. Остальные 70 процентов направят, когда регионы предоставят реестры заключенных контрактов на приобретение квартир для расселения. Участники проекта составили графики заключения контрактов, мы контролируем ход их исполнения. От того, как регионы справятся с задачей на старте программы, напрямую зависит распределение финансирования следующего этапа в 2020-2021 годах. Поэтому реализацию начали оперативно - некоторые регионы уже выполнили годовой план расселения. Более того, Фонд ЖКХ уже начал принимать заявки от субъектов РФ на получение финансирования для реализации следующих этапов программы - 2020-2021 и 2021-2022 годов.