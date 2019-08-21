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21.08.2019 22:51
Рубрика: Общество

Иностранные лекарства для тяжелобольных смогут ввозить через госзакупки

Незарегистрированные в России лекарства для тяжелобольных людей смогут ввозить в Россию с помощью процедуры государственных закупок. Такой проект закона разрабатывают сенаторы совместно с Министерством здравоохранения РФ.

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Как пояснил ТАСС руководитель Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский, "при жизнеугрожающих обстоятельствах разрешения Минздрава на определенные лекарства должны быть поводом для государства, а не для гражданина, ввезти необходимое лекарство".

При этом сенатор уточнил, что законопроект предлагает и вариант возможности регистрации тех или иных лекарств непосредственно на таможне.

Ранее кабмин поручил профильному министерству совместно с властями регионов определить объемы необходимых закупок четырех психотропных препаратов - диазепама, фенобарбитала, медозалама и клобазама.

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