Исследования показали, от чего зависит успех лечения псориаза

Дерматологи из университетской клиники Лейпцига (UKL) заметили: особая диета способствует успеху в лечении псориаза, а нездоровое питание с высоким содержанием насыщенных жиров усиливает тяжесть течения болезни.

Люди, которые страдают от псориаза, часто имеют генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Тем не менее, на развитие болезни существенное влияние оказывают и ненаследственные факторы: образ жизни в целом, питание - в частности.

Исследования в этой области показывают, что избыточный вес может усугубить течение болезни, которая считается неизлечимой (за исключением редких случаев самоизлечения). Замечено, что пациенты с избыточным весом чаще страдают тяжелой формой псориаза.

"Существует много информации о развитии псориаза и влиянии избыточного веса на течение заболевания, но какова их взаимосвязь, в значительной степени неясно", - говорит директор UKL, профессор Ян-Кристоф Симон, один из авторов исследования.

Медицине известно, что ожирение и воспаление находятся в причинно-следственной взаимосвязи: ожирение провоцирует воспаление, воспаление, в свою очередь, усугубляет ожирение. При псориазе организм уже страдает от хронического воспаления из-за дисфункции иммунной системы. Считается, что это хроническое воспаление дополнительно стимулируется повышенной активностью адипоцитов - жировых клеток.

Кроме того, ученые из университетской клиники Лейпцига говорят: насыщенные жирные кислоты, присутствующие во многих продуктах питания (выпечка, мясные и колбасные изделия, гамбургеры, картофель фри, готовые продукты, сыры и т.д.), способствуют воспалительным процессам в организме, провоцируют развитие псориаза, негативно влияют на течение болезни.

Что касается ненасыщенных жирных кислот, то от них эксперты, напротив, ожидают положительного воздействия на заболевание. В частности, особое внимание вновь уделяется жирной кислоте омега-3, пишет FR.

Эта кислота должна не только защищать артерии от износа, но и оказывать противовоспалительное действие. В больших количествах омега-3 встречается главным образом в жирной рыбе, такой как сельдь, скумбрия и лосось.

В ближайшее время лейпцигские ученые продолжат исследовательский проект.

Его цель - показать, как изменение в привычках питания и конкретная диета с низким содержанием насыщенных жиров влияют на успех лечения псориаза.