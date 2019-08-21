Юрий Лоза поделился оригинальным секретом счастливого брака

65-летний советский, российский музыкант, автор песен и аналитик Юрий Лоза опубликовал в своем Facebook очередной пост, вызвавший широкое обсуждение и одобрение в среде массива подписчиков. На этот раз Юрий поделиться одним из секретов счастливого брака.

Как уверен автор лирической баллады "Над деревней Клюевкой опустился вечер", необходимо еще до свадьбы тщательно изучить кулинарные симпатии будущего супруга или супруги. Причем если они у молодых схожи, то… лучше не рисковать.

Как замечает Юрий, "в совместной жизни обязательно будут такие моменты, когда оба захотят одного и того же, а порция будет только одна". И вот тут "психологически важно" готов ли один из супругов пожертвовать партнеру "вожделенный кусок и потом навсегда забыть об этом".

Согласно опыту Юрия, у многих не получается. Чего не сказать о браке самого музыканта, который никогда не конфликтует с женой из-за еды. "Она выросла у моря, и всё ее детство было пропитано запахом рыбы, поэтому сейчас она рыбу переносит с трудом", - делится Лоза. Напоминая, что он вырос в Казахстане, в Алма-Ате, "где о рыбе знали понаслышке", поэтому, "соответственно, сейчас мне ее только дай".

Жена Юрия - углубляется певец - предпочитает говядину, тогда как ему "говядина по барабану", ведь он любитель баранины. Которую, в свою очередь, супруга музыканта терпеть не может. Предпочитая всякую зелень. К которой уже Юрий абсолютно равнодушен. Жена певца практически не ест сладкого, а вот Юрий "за тортик легко может пойти на преступление против собственной фигуры".

"А теперь сами представьте, как легко нам в том же самолете - получив два одинаковых набора, я отдаю ей то, что она предпочитает, а жена мне мои вкусняшки. В результате каждый имеет двойную порцию любимой еды", - радуется мудрый Юрий Эдуардович.

Ранее Юрий, на фоне скандала с Пласидо Доминго предположил, что вот-вот и против него могут быть выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.