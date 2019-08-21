Новости

Вышли сразу два трейлера нового фильма со Скарлетт Йоханссон 15:41
Фото: Украинская певица "уличила" Бузову в плагиате 13:40
В Канаде гризли унес из палатки и растерзал французского музыканта 13:25
Вышел новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь" 12:50
Названа причина смерти актрисы из "Бригады" Александры Назаровой 11:55

Юрий Лоза поделился оригинальным секретом счастливого брака

Новости
    21.08.2019, 14:51
Текст:   Олег Усков

65-летний советский, российский музыкант, автор песен и аналитик Юрий Лоза опубликовал в своем Facebook очередной пост, вызвавший широкое обсуждение и одобрение в среде массива подписчиков. На этот раз Юрий поделиться одним из секретов счастливого брака.

Как уверен автор лирической баллады "Над деревней Клюевкой опустился вечер", необходимо еще до свадьбы тщательно изучить кулинарные симпатии будущего супруга или супруги. Причем если они у молодых схожи, то… лучше не рисковать.

Как замечает Юрий, "в совместной жизни обязательно будут такие моменты, когда оба захотят одного и того же, а порция будет только одна". И вот тут "психологически важно" готов ли один из супругов пожертвовать партнеру "вожделенный кусок и потом навсегда забыть об этом".

Согласно опыту Юрия, у многих не получается. Чего не сказать о браке самого музыканта, который никогда не конфликтует с женой из-за еды. "Она выросла у моря, и всё ее детство было пропитано запахом рыбы, поэтому сейчас она рыбу переносит с трудом", - делится Лоза. Напоминая, что он вырос в Казахстане, в Алма-Ате, "где о рыбе знали понаслышке", поэтому, "соответственно, сейчас мне ее только дай".

Фото: youtube.com
Фото: Украинская певица "уличила" Бузову в плагиате

Жена Юрия - углубляется певец - предпочитает говядину, тогда как ему "говядина по барабану", ведь он любитель баранины. Которую, в свою очередь, супруга музыканта терпеть не может. Предпочитая всякую зелень. К которой уже Юрий абсолютно равнодушен. Жена певца практически не ест сладкого, а вот Юрий "за тортик легко может пойти на преступление против собственной фигуры".

"А теперь сами представьте, как легко нам в том же самолете - получив два одинаковых набора, я отдаю ей то, что она предпочитает, а жена мне мои вкусняшки. В результате каждый имеет двойную порцию любимой еды", - радуется мудрый Юрий Эдуардович.

Ранее Юрий, на фоне скандала с Пласидо Доминго предположил, что вот-вот и против него могут быть выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel 10:20
Официально: Киану Ривз и "Тринити" сыграют в новой "Матрице" у Вачовски 00:40
Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова 20.08.2019
Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название 20.08.2019
⧣ интернет
Фото: Виктор Васенин/ РГ
Фото: юную Аллу Пугачеву посчитали неприятной и неказистой 16.08.2019
Съемки "Дракулы" завершились нежданным появлением летучей мыши 03.08.2019
В Сеть "слили" первые кадры из секретного фильма Кристофера Нолана 03.08.2019
⧣ музыка
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 20.08.2019
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 20.08.2019
Сольный проект лидера Rammstein Тиля Линдеманна записал второй альбом 20.08.2019
⧣ светская хроника
Фото: kinopoisk.ru
Рами Малек пожаловался на домогательства 20.08.2019
Фото: Дуэйн "Скала" Джонсон женился 19.08.2019
Вера Брежнева призналась, что несколько лет посещала психолога 19.08.2019