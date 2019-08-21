Израильские военные по ошибке обстреляли гражданский БПЛА

На Голанских высотах израильские военные открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, передает РИА Новости информацию военного ведомства.

"Силы Армии обороны Израиля на Голанских высотах засекли летательный аппарат, который был принят за подозрительный летательный аппарат из Сирии и, казалось, представлял реальную угрозу, поэтому по нему был открыт огонь", - гласит заявление военных.

Речь идет о легком самолете, выполнявшем аэрофотосъемку. В результате инцидента никто не пострадал. Армейские признали свою ошибку.

"Когда поняли, что это израильский гражданский летательный аппарат, то прекратили огонь", - сообщили в минобороны Израиля.