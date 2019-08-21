В этом году в 13 регионах начался эксперимент по снижению уровня бедности. Их проекты и наработки помогут сформировать единую программу, если понадобится, либо лягут в основу рекомендаций для других.

Одно из главных направлений по сокращению бедности - увеличение занятости населения, особенно тех, кому труднее всего найти себя на рынке труда. Фото: iStock

Эксперимент проходит в четыре этапа (приказ минтруда № 748 от 29 ноября 2018 года). Первый и второй уже прошли. На них было отведено около семи месяцев. За это время регионы должны провести оценку реального уровня и структуры бедности, выявить основные ее причины (низкие доходы, проблемы со здоровьем, уровень образования, безработица, много иждивенцев). Также надо было определить долю семей, которые не получают господдержку, выяснить периоды пребывания их в бедности - постоянно или эпизодически. Проанализировать особенности бедности в городской и сельской местностях. Регионы готовили предложения по сокращению бедности и созданию реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Сейчас идет третий, который завершится 20 сентября. За это время надо подготовить предложения по развитию соцпомощи, исходя из адресности и нуждаемости, модернизации системы пособий на детей, поддержки семей с детьми. А также, что не менее важно, предотвращение социального иждивенчества и расширение программ по соцконтрактам (когда семья получает деньги под конкретный проект - свое дело, переобучение).

Потом будет четвертый этап. Начнется подготовка региональных планов уже конкретных мероприятий. По сути год регионы готовятся к решающему бою с бедностью, которую необходимо к 2024-му сократить в два раза. И не только у них, но и по всей стране.

Так как же идут дела в этих регионах? В Приморье сообщили, что только в 2020 году войдут в эксперимент. Сейчас есть 26 мер соцподдержки. Но реально стало чуть легче сводить концы с концами семьям, получившим средства по соцконтракту.

В новую потребительскую корзину ученые заложили деньги на случай потери работы. На них можно прожить семь месяцев без снижения качества жизни

Татарстан хоть и подключился среди первых к проекту, но о промежуточных результатах минтрудсоцзащиты республики готово говорить лишь в конце года. Также и Ивановская область. А в Новгородской паспорт программы уже сформирован, но его еще не обнародовали. В Томской области уже выяснили, что из тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума, 69% - семьи с детьми, в том числе 13% - с тремя и более. На селе таких 26%, а в городах - 5,9%.

Одно из главных направлений по сокращению бедности - увеличение занятости. Особое внимание уделяют тем, кому труднее всего найти себя на рынке труда. Это инвалиды, бывшие заключенные, несовершеннолетние, люди предпенсионного возраста, военные в отставке, одинокие и многодетные, родители детей-инвалидов. А также выпускники и студенты, женщины после отпуска по уходу за ребенком до трех лет. В Томской области есть спецпрограммы для инвесторов и создания рабочих места.

Понятно, что решение такой трудной задачи, как снижение бедности, не может замыкаться в границах регионов. Нужна поддержка на федеральном уровне. И не только деньгами.

Точка зрения

Изменить законы и расчеты

Иван Деев, заместитель губернатора Томской области по социальной политике:

- Я думаю, на федеральном уровне следует определить категории тех, кто нуждается в соцподдержке, какие доходы должны быть учтены, а также механизм их подтверждения.

При заключении социального контракта необходимо определять основания для отказа в предоставлении социальной помощи, если получатель не желает выполнять программу социальной адаптации, и увеличить срок, на который подписывается контракт. Сегодня контракт может быть заключен на период от трех месяцев до одного года с возможностью продления. Предлагаем увеличить этот период до трех лет, а конкретный срок определять в процессе разработки индивидуальной программы социальной адаптации.

Можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон об образовании. Не ставить право на социальную стипендию в зависимость от получения государственной соцпомощи в органах соцзащиты. Считаем достаточным, если орган соцзащиты будет выдавать справку о признании студента малоимущим на основании документа о составе его семьи и сведений о доходах. Это позволит перераспределить освободившиеся средства на помощь действительно нуждающимся.

Возможно, следует внести изменения в законодательство об исполнении наказаний - о резервировании части заработной платы осужденных к моменту их освобождения.

Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН:

- В прошлом году в Вологодской области был выполнен пилотный проект по усилению адресной поддержки и повышению экономической устойчивости малоимущих семей с детьми. Контрольная группа составляла 70 семей, это примерно 270 человек. До начала эксперимента, после выплат всех пособий, среднедушевого дохода в этих семьях не хватало даже на продовольственную часть потребительской корзины. Три месяца из регионального бюджета им выплачивали дополнительно еще и пособие по бедности.

Необходимо было поднять душевой доход в этих семьях до гарантированного минимального уровня. Это чтобы денег хватало не только на питание, но и на то, чтобы ежемесячно откладывать суммы на последующее приобретение ребенку компьютера, мобильного телефона, оплату интернета и мобильной связи, а также на покупку велосипеда. Размер дополнительной ежемесячной выплаты - до 10 тысяч в месяц. После выплат среднедушевой доход в контрольной группе семей составлял 60-65 процентов от прожиточного минимума, хотя для тех, кто не мог заработать, хотелось его поднять до прожиточного минимума. Но денег в региональном бюджете надолго не хватило. Эксперимент пришлось прервать - проект длился всего год. Но и по такому опыту уже можно сделать выводы.

Гарантированный минимальный доход, мы считаем, может стать новой моделью оказания адресной социальной поддержки малоимущих семей с детьми. Второй более низкий уровень - это стоимость продовольственной корзины плюс стоимость социальной корзины для детей, куда входят предметы первой необходимости. И третий уровень - самый низкий. Это стоимость продовольственной корзины, чтобы просто в этих семьях не голодали.

Также наша лаборатория с привлечением специалиста из института питания и биотехнологий РАН разработала по заказу Госдумы новую научно обоснованную потребительскую корзину. Людям нужно более качественно питаться, иметь минимальные средства на развитие образовательного и культурного потенциала, поддержание здоровья, платить за ипотеку или копить деньги на покупку жилья, иметь небольшие сбережения на случай непредвиденных трудных ситуаций. Например, если человек остается без работы, то у него будет определенная сумма, которая позволит прожить не менее семи месяцев без снижения качества жизни. За это время вполне можно подыскать новое место работы. Денег на все эти насущные потребности в действующей потребкорзине не предусмотрено. Там учитывается лишь стоимость продуктов. Подсчитали, и оказалось, что стоимость новой корзины - примерно 32 тысячи рублей на человека в месяц.

Надеюсь, наши предложения не останутся без внимания.

Они стали первыми

Сначала пилотный проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности проводился в восьми регионах: Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях. Потом к ним добавились: Коми, Тыва, Алтайский, Пермский края и Курганская область.

Помогут заработать

Новая экспериментальная программа, цель которой помочь семьям с детьми увеличить доходы, стартовала в Москве в июне.

Ставку сделали не на повышение выплат или предоставление новых льгот, а на устройство мам и пап с небольшой зарплатой на более высокооплачиваемую работу.

Реализуется пилотный проект на базе центра занятости населения "Моя карьера". Родителям помогают составить резюме, найти подходящую вакансию и даже договориться о собеседовании, гарантируя при этом на 90 процентов трудоустройство.

Как рассказали "РГ" в столичном департаменте труда и соцзащиты, программа затронет порядка 250 тысяч человек. Важное условие - несмотря на участие в ней, все льготы, которые прежде были доступны малоимущей семье, для нее сохраняются. И даже при успешном трудоустройстве она продолжает получать адресные детские пособия и доплаты в течение трех лет.

Детям участников проекта также предоставляют места в детсадах, группах кратковременного пребывания малышей, программе детского отдыха "Московская смена". Если же один из членов семьи решит повысить свою квалификацию или бесплатно освоить новую профессию, во время учебы город выплачивает ему стипендию - 11 280 рублей в месяц.

Подготовила Ангелина Зеленькова