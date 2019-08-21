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21.08.2019 11:15
Рубрика: Культура

Движение в Поднебесную

Кинодрама о баскетболе стала самым кассовым российским фильмом в Китае
Текст: Сусанна Альперина, Константин Волков
Российская газета - Неделя № 185(7943)
Российская спортивная драма "Движение вверх" стала самой кассовой из когда-либо показанных в КНР кинокартин, произведенных в России. Спортивная драма, которую посмотрели более 2,5 миллиона зрителей, заработала в китайском прокате 13 миллионов долларов.
Отдельным направлением в рекламной компании "Движения вверх" в Китае стали афиши к фильму. Их несколько вариантов, во многих их них звучит тема русского медведя - ну куда уж без него... Отдельным направлением в рекламной компании "Движения вверх" в Китае стали афиши к фильму. Их несколько вариантов, во многих их них звучит тема русского медведя - ну куда уж без него...
Отдельным направлением в рекламной компании "Движения вверх" в Китае стали афиши к фильму. Их несколько вариантов, во многих их них звучит тема русского медведя - ну куда уж без него...

Картина также держала высокий рейтинг на китайской билетной площадке Maoyan - 9,6 из 10. Что интересно: прокат "Движения вверх" шел в КНР более месяца, хотя обычно даже американские блокбастеры показывают в течение трех недель. А китайские власти рекомендовали всем спортивным командам вместе с тренерами посмотреть фильм, а потом обсудить его.

Отдельным направлением в раскрутке картины стали китайские афиши к фильму, в основном эксплуатирующие тему "русского медведя", - многие эксперты отмечают успешность продвижения картины на китайском рынке, в том числе и благодаря запоминающимся постерам.

О чем фильм

Лента рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников и Кирилл Зайцев. В роли тренера американской сборной Хэнка Айбы - американский актер Джон Сэвэдж.

Кстати

Фильм "Движение вверх" получил в России 6 премий "Золотой орел": за 2018 год в номинациях "Лучшая мужская роль в кино" (Владимир Машков), "Лучшая мужская роль второго плана" (Кирилл Зайцев), "Лучшая операторская работа" (Игорь Гринякин), "Лучший монтаж фильма" (Петр Зеленов, Антон Мегердичев, Вазген Каграманян), "Лучшая работа звукорежиссера" (Алексей Самоделко), "Лучшие визуальные эффекты" (студия CGF).

Картина вышла в прокат в России в декабре 2017 года и собрала 3 миллиарда рублей, при том что на ее производство Фонд кино выделил только 400 миллионов рублей.

Комментарий

Леонид Верещагин, спродюсировавший "Движение вверх" вместе с Антоном Златопольским и Никитой Михалковым, специально для "Российской газеты" прокомментировал рекордные рейтинги фильма "Движение вверх" в китайском прокате

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Леонид Верещагин: Для любого иностранного фильма выход в прокат в Китай является очень важным, потому что в этой стране с огромным населением люди любят ходить в кино. В Китае самое большое в мире количество киноэкранов, и поэтому выход там - это событие для любого иностранного кино. "Движение вверх", как и другие фильмы из России, вначале ориентировалось на первый уик-энд - как пойдет, как воспримет зритель. После первого уик-энда, когда прокатчик увидел тот ажиотаж, который вызвала картина, он расширил прокат - довел его до 10 тысяч залов. И фильм демонстрировался четыре уик-энда так же, как крупнейшие американские блокбастеры. Наша картина стала второй по сборам иностранной спортивной драмой в истории китайского проката, опередив "Крид 2" с Сильвестром Сталлоне и "Человек, который изменил все" с Брэдом Питтом.

Важно, что Департамент по делам спорта Правительства Китая дал рекомендацию, чтобы спортсмены страны вместе с тренерами смотрели это кино как пример того, как мастерством и силой духа можно победить, казалось бы, неодолимого соперника. Так как Китай является страной очень организованной, где коллективизм воспитывается с младенческого возраста (а баскетбол - это коллективный вид спорта), для них это очень важно. Именно поэтому, мне кажется, что их зритель именно так и воспринял наше кино. А для российских картин это большой и серьезный прорыв - ни одна наша картина не собирала такого количества зрителей, соответственно и сборов. Вот такой ошеломляющий успех важен, потому что показывает: когда ты делаешь что-то, что может затронуть не только душу своего зрителя, для которого и предназначено это кино, но еще и вызывает эмоции у граждан такой великой страны, - это замечательно.

У "Движения вверх" хорошая прокатная история по всему миру...

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Леонид Верещагин: Да, это так. Фильм купила и Латинская Америка, и большинство стран в Европе и Азии.

Вы будете учитывать этот опыт в будущем?

Леонид Верещагин: У нашей Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова сейчас в производстве четыре картины: "Шоколадный револьвер", "Серебряные коньки", "Огонь" и "Стрельцов". Если делаешь то, что тебе интересно, и то, что волнует тебя самого, тогда существует шанс, что энергия и все, что вкладываешь в свою работу, передастся кому-то еще. И если в этом случае вовлекается большое количество людей и идет цепная реакция, то тогда будет эффект, который был у "Движения вверх". Надо делать то, что любишь, и вкладывать в это все свои силы и эмоции - вот в чем основной опыт.

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