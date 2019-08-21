Китай хочет помирить Южную Корею и Японию

Глава МИД КНР Ван И призвал Японию и Южную Корею урегулировать взаимные претензии через диалог, потому что напряженность в отношениях Сеула и Токио угрожает экономической стабильности всего региона. С таким заявлением глава китайского МИД выступил на встрече с южнокорейским и японским коллегами, прошедшей 21 августа в Пекине.

Напомним, в начале августа такую же попытку предпринял госсекретарь США Майкл Помпео в Бангкоке на трехсторонней встрече. Как тогда, так и сейчас, главы МИД Южной Кореи и Японии согласились с необходимостью поиска решения для выхода из сложной ситуации. однако как это сделать - остается неясным.

В настоящее время отношения между Токио и Сеулом находятся на самой нижней точке с 1965 года, когда были налажены контакты между двумя странами. Причиной напряженности стал неурегулированный до конца по мнению Сеула спор с Японией касательно компенсации корейским рабочим, которых японцы эксплуатировали в первой половине ХХ века, особенно - во время Второй Мировой (Корея находилась под властью Японии в 1910-45 годах). В октябре 2018 года Верховный суд Республики Корея вынес вердикт, что японские компании, использовавшие труд корейских рабочих в 1930-40 годах, должны выплатить им компенсацию. Кроме того, речь идет о "женщинах для комфорта", которые также ожидают извинений и компенсаций от японской стороны. При этом Токио считает, что все компенсации уже были выплачены ранее. Так, по мнению японских властей, вопрос с компенсациями рабочим был урегулирован после 1965 года. А в 1993 году Япония официально признала факт сексуального рабства и организовала выплату компенсаций, а также принесла официальные извинения.

Однако после решения Верховного суда Республики Корея отношения Токио и Сеула резко пошли на спад. В последние месяцы Япония предприняла ряд мер, сильно ударивших по экономике Южной Кореи, в частности - усилила в июле этого года экспортный контроль над поставками фторированного полиимида, фтористого водорода, фоторезисторов - все это используется в радиоэлектронной промышленности, одной из основных в южнокорейской экономике. Предлогом стало то, что Сеул якобы не имеет возможности контролировать перепродажу купленного у Японии сырья и продукции в страны, находящиеся под санкциями, такие как КНДР или Иран.

Сеул пошел на ответные меры. В частности, пообещал ужесточить радиационный контроль для японской пищевой продукции, заявив, что опасается загрязнения из-за утечек с АЭС "Фукусима". Что примечательно, заявление об этом появилось как раз в день трехсторонней встречи глав МИД в Пекине.

Пекин старается урегулировать отношения между Японией и Южной Кореей не только опасаясь экономической нестабильности, но и стараясь воспользоваться нынешним обострением для продвижения своих интересов и наращивания влияния в Восточной Азии. В частности, встречаясь отдельно с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, глава МИД КНР призвал Сеул укреплять сотрудничество в сфере высоких технологий и инноваций, что выглядит особенно многообещающе на фоне торговой войны Китая с США и ограничений на поставки в Южную Корею со стороны Японии. Также Ван И выразил надежду, что Республика Корея будет активно участвовать в китайском международном мегапроекте "Пояс и путь".

На личной встрече с министром иностранных дел Японии Таро Коно китайский дипломат призвал укреплять связи Пекина и Токио, которые, надо отметить, сейчас находятся в намного лучшем состоянии, чем несколько лет назад, когда было обострение спора во круг спорных островов Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао), на которые претендует КНР.

Кроме того, у Пекина есть еще один сильный аргумент - именно КНР сегодня обладает наибольшим влиянием на непредсказуемую Северную Корею. При этом Токио заинтересован в прекращении ракетных и ядерных испытаний КНДР, угрожающих Японии, а Южная Корея стремится наладить отношения с севером в свою пользу, не дожидаясь туманной встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Разумеется, Ван И использовал на трехсторонней встрече и северокорейский аргумент, призвав Токио и Сеул активнее содействовать политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове.