Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChineSat-18

Старт модифицированной ракеты-носителя "Чанчжэн-3В/G2" состоялся с космодрома Сичан провинции Сычуань. Космический аппарат ChineSat-18 штатно отделился от ракеты, переход на орбиту прошел успешно.

Между тем, как сообщает агентство "Синьхуа", сам аппарат, который должен повысить качество предоставления услуг спутниковой связи, работает со сбоями. Речь может идти о проблемах при раскрытии солнечных батарей. В настоящий момент неполадки устраняются.

КНР активно развивает свою космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов. В 2020-2025 годах в КНР планируют приступить к интенсивному изучению поверхности Марса.