Клубы КХЛ определяются с составами на новый сезон

В Континентальной хоккейной лиге выходит на финишную прямую летнее межсезонье. Его венчает сразу несколько представительных турниров. В среду Санкт-Петербурге стартовал турнир Николая Пучкова, а в четверг в Москве начинается Кубок мэра.

Хоккеисты "Ак Барса" (в темной форме) стартовали на турнире в Латвии с победы над минским "Динамо" - 3:0. Фото: ak-bars.ru

Ну а в Риге набирает обороты Кубок латвийской железной дороги. Здесь бодро стартовал казанский "Ак Барс", который со счетом 3:0 переиграл динамовцев Минска. По шайбе забросили Михаил Фисенко, Артем Михеев и Камиль Фазылзянов. Интересно, что даже такой результат не устроил нового наставника "Ак Барса" Дмитрия Квартальнова.

- Конечно, приятно выиграть и не пропустить. Но нам и Билялов (вратарь "Ак Барса". - Прим. авт.) где-то помог - были ошибки, надо поработать над ними. В общем-то, есть еще вопросы, - приводит слова Квартальнова официальный сайт казанского клуба. - Положа руку на сердце, соперник был посвежее нас, выглядели они немного позаряженнее. Там молодая команда, у нас тоже хватает ребят помоложе, но вот здесь нам надо о подготовке немного подумать.

Для обновленного "Ак Барса" предсезонный турнир в Риге будет определяющим

Вообще для обновленного "Ак Барса" турнир в Риге будет во многом определяющим. Еще перед отъездом в Латвию тренер казанцев Павел Зубов подчеркивал в интервью пресс-службе, что "мы должны посмотреть все пары и тройки, большинство и меньшинство, определиться с составом, который пойдет в сезон".

В среду "Барсы" проводили второй поединок на турнире - против "Автомобилиста" из Екатеринбурга. И на этой игре Дмитрий Квартальнов заранее анонсировал серьезные изменения в составе. Возвращение на лед звена легионеров, а также рокировку вратарей - вместо Тимура Билялова должен был играть Адам Рейдеборн.

Тренерский штаб "Автомобилиста" тоже проводил серьезную ротацию. Первый поединок в Риге лучшая команда Востока по итогам прошлого регулярного сезона проиграла хозяевам льда, хоккеистам "Динамо" - 0:3. Впрочем, совсем уж неожиданным такой результат назвать нельзя, поскольку наставник "Авто" Андрей Мартемьянов оставил в запасе своих иностранцев. А вот на "Ак Барс" уральцы планировали выйти уже приближенным к боевому составом.