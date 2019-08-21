Когда курс доллара дойдет до 70 рублей

Вчерашний незначительный рост курса российской валюты был больше похож на небольшой отскок в рамках преобладающего тренда на снижение, считают аналитики FxPro. Так, с середины июля доллар подорожал к рублю более чем на 7 процентов, поднявшись до самых высоких уровней с январских праздников.

Наиболее тревожно то, что ослабление российской валюты происходит при сравнительном затишье на мировых рынках. Акции в Шанхае почти вернули себе 85 процентов от провала с начала августа, фондовые площадки США отыграли 75 процентов падения, а нефть - половину, отмечают в FxPro.

Рублю пока это не сильно помогает: он слишком долго был излишне перегретым за счет высоких процентных ставок и мощных размещений ОФЗ российским Минфином, считают в FxPro. При этом Банк России уже два раза в этом году снизил ключевую ставку и, возможно, продолжить делать это и дальше, а Минфин сбавил обороты размещений ОФЗ, что снижает приток в рубли для покупки этих сравнительно высокодоходных бумаг.

Выход за рамки торгового диапазона с верхней границей у 67 рублей за доллар заставляет рассматривать уровень в 70 рублей за доллар в качестве следующей важной остановки в ближайшие две-три недели, допускают в FxPro. По мнению аналитиков компании, аналогичным уровнем для пары "евро-рубль" выступает отметка 76 рублей.

При этом в ближайшие дни на рубль будут влиять выступления представителей ФРС США, добавляют аналитики банка "Санкт-Петербург". Ключевое выступление состоится в пятницу, когда в рамках конференции центробанков в Джексон-Хоуле комментарии по монетарной политике даст глава ФРС Джером Пауэлл. Его мягкая риторика может привести к укреплению рубля к доллару, считают аналитики банка.

По их мнению, локальную поддержку российской валюте на этой неделе может оказать и налоговый период в РФ. Так, 26 августа уплачиваются НДС, акцизы и НДПИ в объеме 780 миллиардов рублей, следует из подсчетов аналитиков банка. Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 28 августа, платежи могут составить порядка 275 миллиардов рублей.