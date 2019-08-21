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Рубрика: В мире

Командование Космическими силами США начнет работу 29 августа

Генерал Джозеф Данфорд. Фото: AP Photo/Julie Jacobson Генерал Джозеф Данфорд. Фото: AP Photo/Julie Jacobson
Генерал Джозеф Данфорд. Фото: AP Photo/Julie Jacobson

В США командование Космическими силами будет окончательно сформировано и начнет работу 29 августа. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд.

Космическое подразделение Сил самообороны появится в Японии в 2020 году

В подчинение ведомства, которое возглавит генерал Джон Реймонд, будут переданы 87 частей и подразделений. По словам Данфорда, в ведении новой структуры будут находиться силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах и работе спутников, поддержку операций в космосе, а также управление космическими полетами, пишет ТАСС.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп подписал директивы, позволяющие Пентагону приступить к организации Космических сил. Распоряжение о создании нового подразделения глава Белого дома отдал в июне 2018 года.

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