Командование Космическими силами США начнет работу 29 августа

В США командование Космическими силами будет окончательно сформировано и начнет работу 29 августа. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд.

В подчинение ведомства, которое возглавит генерал Джон Реймонд, будут переданы 87 частей и подразделений. По словам Данфорда, в ведении новой структуры будут находиться силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах и работе спутников, поддержку операций в космосе, а также управление космическими полетами, пишет ТАСС.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп подписал директивы, позволяющие Пентагону приступить к организации Космических сил. Распоряжение о создании нового подразделения глава Белого дома отдал в июне 2018 года.