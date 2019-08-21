Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске

Встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит 21 августа в белорусской столице, подтвердил БЕЛТА источник в МИД РБ, уточнив, что ей предшествовали переговоры рабочих групп.

Во время предыдущей встречи ТКГ, которая прошла 31 июля, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик констатировал, что с момента заключения перемирия 17 июля не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы обстрелов, а число нарушений режима прекращения огня существенно сократилось.

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси напомнили, что основной темой обсуждения в ТКГ на предыдущих переговорах был ремонт моста в Станице Луганской. Стороны тогда достигли взаимопонимания о конкретных шагах в этом направлении. Рабочая группа по безопасности обсуждала актуальные вопросы разведения сил и средств, в частности демонтаж фортификационных сооружений на участке в районе Станицы Луганской.

Трехсторонняя контактная группа, уточняет агентство, создана 8 июня 2014 года. Впоследствии были образованы ее четыре рабочие подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. При непосредственном участии членов ТКГ были достигнуты Минские договоренности 5 и 19 сентября 2014 года ("Минск-1").

В ходе саммита в "нормандском формате" с участием Германии, России, Франции и Украины 12 февраля 2015 года в белорусской столице был согласован документ, получивший название "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" ("Минск-2").