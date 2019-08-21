Корреспондент Playboy подал в суд на Трампа

Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем подал в суд на президента США Дональда Трампа. "Мы требуем немедленно восстановить действия пропуска Брайана и наложить запрет на продолжающиеся нарушения его прав", - заявил адвокат журналиста Тед Бутрус.

В начале августа пресс-служба Белого дома проинформировала Карема, что действие его пропуска с 5 августа будет приостановлено на 30 дней. По словам журналиста, официальной причиной этому послужила его ссора с Себастьяном Горкой, который ранее занимал должность заместителя помощника президента США.

Свою обеспокоенность действиями американских властей уже выразила международная организация "Репортеры без границ", передает ТАСС.