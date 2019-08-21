"Краснодар" - "Локомотив" рассудит Безбородов

Российский футбольный союз назвал арбитров на матчи седьмого тура Российской премьер-лиги, а также назвал два матча, на которых будет работать система VAR.

Система видеопомощи арбитрам в предстоящем туре будет развернута на двух матчах - в Краснодаре и Екатеринбурге. В РФС высоко оценили работу VAR на матчах премьер-лиги.

Арбитром центрального матча "Краснодар" - "Локомотив", который пройдет в субботу, 24 августа, будет Владислав Безбородов. Арбитром VAR назначен Сергей Карасев, а его ассистентом станет Михаил Вилков. Именно Карасев станет арбитром завершающего матча тура "Урал" - "Сочи", где также будет задействована система видеопомощи. Эта игра состоится в понедельник, 26 августа. Арбитром VAR на этой встрече станет Вилков, помогать ему будет Василий Казарцев.

Стартовый матч тура "Тамбов" - "Динамо", который пройдет 24 августа, доверено судить Игорю Панину, для которого эта встреча станет дебютной. Также в этот день состоится встреча "Уфа" - "Зенит". Главный арбитр - Сергей Иванов.

В воскресенье, 25 августа, будет сыграно 4 матча: ЦСКА - "Ахмат" (арбитр - Василий Казарцев), "Ростов" - "Рубин" (Виталий Мешков), "Крылья Советов" - "Спартак" (Сергей Лапочкин) и "Арсенал" - "Оренбург" (Алексей Сухой).