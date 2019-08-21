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21.08.2019 14:06
Рубрика: В мире

Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона считает неприемлемым путь шантажа и давления и будет поддерживать Каракас в вопросе противодействия этим методам, в отстаивании норм и принципов международного права. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Мы всегда будем привержены этим принципам, всегда будем солидарны с вами, будем отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным односторонним методам шантажа и давления", - отметил Лавров, открывая переговоры.

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Родригес ос своей стороны отметила, что привезла в Москву письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро с личной благодарностью президенту Владимиру Путину, российскому правительству и народу за поддержку и помощь, которую Россия оказывает латиноамериканской стране. По ее словам, после того, как США ввели санкции в отношении Венесуэлы, сотрудничество между нашими странами только возросло. "Они открыли нам великолепные возможности для того, чтобы развивать наше сотрудничество", - заявила Родригес.

Как ранее проинформировали в МИД РФ, в ходе сегодняшних переговоров состоится обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, затрагивающим реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры. Планируется также обсудить пути дальнейшей координации позиций на международной арене, ситуацию в Венесуэле и вокруг нее, подтвердить поддержку мирному урегулированию политических разногласий в этой стране.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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