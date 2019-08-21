Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу

Оказать содействие белорусскому частному бизнесу в развитии деревообработки поручил Александр Лукашенко отраслевым структурам во время рабочей поездки 21 августа в Гродненскую область, передает пресс-служба президента.

На частном предприятии по выпуску сельхозтехники президент ознакомился и с продукцией другой частной фирмы, которая на этой же площадке наладила производство деревянных кузовков для овощей, фруктов, ягод и грибов. Есть неплохие перспективы для развития бизнеса, потенциальный спрос, особенно с учетом планов по отказу от пластиковой тары, но нужно дополнительное сырье. Со стороны бизнеса есть готовность приобретать его, но не хватает объемов. "Надо решить этот вопрос в масштабах области", - подчеркнул Лукашенко.

Он также предложил руководителю фирмы поддержку в расширении бизнеса, в том числе, и в других регионах. "Если будут предложения, мы поддержим", - заверил он, напомнив, что в республике очень много непереработанного леса и надо мотивировать людей заниматься деревообработкой.

В качестве резонов этого направления он привел развитие в РБ производств топливных пеллет. "Главное - есть рынок, и берут с руками и ногами. Это мы еще такие: нам давай природный газ, который будет стоить завтра больше, чем сегодня, давай нам нефть, дизельное топливо, бензин или электричество. А древесные ресурсы - экологически чистое топливо - под ногами пропадает", - констатировал руководитель страны.

Напомнил Лукашенко и о поручениях по уменьшению использования в стране пластика. "Надо прекратить использовать одноразовые полиэтиленовые пакеты. Засоряем почву и территорию так, что скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратится в свалку", - подчеркнул он.

Разговор на эту тему зашел во время посещения предприятия по изготовлению сельхозтехники, в структуре бизнеса которого организована и фирма по производству окон и дверей. В частности, президенту продемонстрировали стеклопакеты с деревянными рамами, была отмечена экологичность такого решения. Правда, данная продукция чуть дороже по сравнению с пластиковыми окнами, однако в ряде европейских стран уже существуют примеры поддержки данного направления на государственном уровне.

Президент оценил местную инициативу, обратив внимание на тот факт, что такое производство возможно исключительно на местном сырье. В этом плане, кроме основного производства, он пообещал поддержку руководителю компании "Техмаш" и в развитии производства топливных пеллет. "Мы договорились. Подбираешь завод, где логистика удобная и лес есть. И рынок будет", - резюмировал Лукашенко.