Лукашенко посетит отдаленные районы Беларуси

Последняя декада уходящего лета находится под постоянным контролем не только аграриев Беларуси, но и высшего руководства страны. Очередным объектом внимания президента стал 21 августа Ивьевский район Гродненской области, куда Лукашенко прибыл с рабочим визитом, сообщает его пресс-служба.

Глава государства традиционно поинтересовался ходом уборочной кампании, прежде всего, зерновых, прогнозами урожая и по другим видам сельхозкультур. Больше самостоятельности и профессиональной инициативы посоветовал проявлять он и местным руководителям. 9 млн тонн зерна, включая кукурузу и рапс, назвал Лукашенко нижним пределом урожая текущего года.

Акцентировал внимание президент и на проявление рачительности в вопросе заготовки кормов. Где-то в зависимости от местных потребностей, полагает он, лучше заложить зеленую массу кукурузы на силос, а где-то - заготовить зерно. "Никакого давления быть не должно. Люди должны на местах определиться с учетом потребности области. Смотрите по тактике", - ободрил аграриев белорусский лидер.

Мотивируя свое пребывание в этом конкретном районе, президент пояснил, что в его планы входит детальное ознакомление со всеми отдаленными райцентрами, до которых пока не доходили руки. Более того, он очень переживает за допущенную ошибку руководства Гродненской области, когда местная власть больше внимания уделяла развитию исключительно Гродно. А ведь "окраины любой губернии - тоже районы, которые должны развиваться, как следует", - подчеркнул Лукашенко.

Президент дал понять, что в стране уже вплотную занялись развитием отдаленных регионов. Он лично побывал на юго-востоке Могилевской и юге Гомельской областей, где на протяжении многих лет занимались восстановлением и развитием чернобыльских районов.

Президент посетит сегодня и "ЛидаТехмаш", который входит в состав производственного общества с ограниченной ответственностью. Предприятие, уточняют местные информационные порталы, специализируется на производстве сельскохозяйственной техники, которая экспортируется в Россию, Казахстан, Армению, Украину, Узбекистан и Таджикистан.

В этом году, в частности, здесь освоили выпуск агрегата комбинированного почвообрабатывающего АКП-6, капустоуборочного комбайна МКК-2. По заказу узбекских партнеров разработан и внедрен в производство хлопковый культиватор - растениепитатель.