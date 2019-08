Во Франции ждут "Группу семи", и вдруг возродилась, казалось бы, закрытая уже тема "восьмерки". Судя по галантному общению президентов Франции и России в летней резиденции Макрона, Париж решил взять на себя роль флагмана в окончательной нормализации отношений с Москвой. Президент США Дональд Трамп параллельно высказался о том, что надо бы восстановить "Большую восьмерку". Мол, если мы реально хотим решать мировые проблемы, то как тут без России обойтись. А потом CNN и вовсе сообщила, что Трамп с Макроном якобы договорились по телефону, что Путина пригласят на заседание в следующем году, когда группа соберется в США.

Конечно, слова и намерения могут быть любыми, в том числе и лукавыми. В то же время дежа-вю - норма мировой политики, она вообще, как показывает опыт, развивается по спирали. Тем не менее оживление образовалось немалое, так что стоит разобраться, что это значит и значит ли вообще?

За идеей позвать Россию присоединиться к "семерке" мотив именно ограничительный - попытаться затормозить диверсификацию российской политики, сократить поле для маневра

Начнем с того, реалистично ли восстановление "Группы восьми"? Да, вполне. Конечно, старательно нарисованная на Западе картина России-Мордора во главе со зловещим Путиным-Сауроном, казалось бы, не способствует раскрытию объятий в сообщество "ведущих мировых демократий". Но политика на то и реальная, что гибкая и учитывает обстановку. Совет Европы уже показал, как при наличии политической воли невероятное вчера становится очевидным завтра. А обстановка такова, что Соединенные Штаты, а за ними со скрипом европейские союзники, перестраивают ряды для противостояния с Китаем.

Сложился консенсус, что именно Пекин будет основным оппонентом и угрозой на предстоящие десятилетия. Если так, то сложа руки наблюдать, как Россия и КНР налаживают тесные связи, ошибочно. И наиболее дальновидные из западных политических умов, вероятно, решили, что пора позвать Москву в клуб. Прежде всего чтобы отвлечь от "поворота на восток". В этом плане Трамп, который уже не в первый раз говорит о необходимости вернуть Россию, действует не как эксцентрик, а как вполне расчетливый стратег. Германия, Италия и Япония против не будут, а наиболее скептических (мягко скажем) Великобританию и Канаду убедят.

Следующий вопрос: а нужно ли это России? Желание или нежелание Москвы становится основным фактором. Глядя опять же на сюжет с ПАСЕ, можно сделать вывод, что если Россия ставит какую-то цель и прилагает усилия, то, как правило, цель достигается. В случае с Советом Европы было принято политическое решение, что эта организация России полезна и необходима. Результат достигнут.

А что с "Большой восьмеркой"? Сам по себе формат возник двадцать один год назад, когда президент России Борис Ельцин впервые официально участвовал в заседании, тогда оно проходило в Бирмингеме. Политический смысл не вызывал разночтений: Россию пригласили "авансом" (тогдашнее состояние страны не соответствовало критерию "ведущая промышленно развитая держава"), дабы поощрить прозападный курс и обозначить признание важности государства. Причем только обозначить, потому что далеко не все в Европе и США тогда были уверены в реальном весе России и ее перспективах, хотя и соглашались, что лучше иметь Москву "на борту". Но главное - присоединение России к "семерке", которого руководство страны очень добивалось, должно было стать фиксацией принадлежности к западному миру, доминирующей силы на глобальной арене.

"Восьмерка" - поучительный и ценный артефакт минувшей эпохи, так к ней и надо относиться

Период пребывания в "восьмерке" с 1998 по 2014 год был временем определенного позиционирования России. Москва видела свою задачу в том, чтобы быть внутри "коллективного Запада". На первом этапе - встроиться как есть, на втором - попытаться превратить западноцентричную международную систему в более диверсифицированную, выступая в роли представителя "других". Не удалось ни первое, ни второе - в силу объективных причин. Кризис 2014 года, хоть и был вызван конкретной международно-политической коллизией, стал лишь формальной поворотной точкой, а не переломом, предпосылки копились к тому времени уже давно.

При новой "семерке" мировой контекст изменился очень существенно - опять-таки не разом, но в результате давно начавшейся трансформации, которая просто стала очевидной. И главное изменение даже не в том, что слабеет доминирование США/Запада, а среда становится более полифоничной. Как верно заметил коллега-международник Тимофей Бордачёв, мир больше не делился на The West and the Rest (Запад и остальные). Современная политика все больше не в том, чтобы сделать выбор, а в том, чтобы находить баланс, сочетать возможности и постоянно находить оптимальные конфигурации наиболее широкого взаимодействия. Те же, кто загоняют себя в обязывающие отношения, сами ограничивают свое пространство (кстати, весьма непростые отношения внутри западного клуба - подтверждение, что многие это понимают).

За идеей позвать Россию присоединиться к "семерке" мотив именно ограничительный - попытаться затормозить диверсификацию российской политики, сократить поле для маневра. Поэтому, если такое приглашение действительно поступит от обворожительного Макрона или правдоруба Трампа, стоит от всей души поблагодарить и отказаться. "Восьмерка" - поучительный и ценный артефакт минувшей эпохи, так к ней и надо относиться. Помните, как у поэта Василия Жуковского: "Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были…"