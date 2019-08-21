Малкин поддержал Нурмагомедова перед боем с Порье

Звезда Национальной хоккейной лиги россиянин Евгений Малкин обратился к Хабибу Нурмагомедову накануне поединка против американца Джастина Порье.

Чемпион UFC Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби проведет защиту своего титула в поединке против американца Джастина Порье. Одним из тех, кто в этот вечер будет переживать за россиянина, станет хоккеист сборной России Евгений Малкин.

Хоккеист опубликовал видеообращение, в котором поддержал Хабиба.

"Хотел бы пожелать тебе удачи 7 сентября. Мы за тебя болеем и гордимся тобой. Оставайся сильным и смелым. Мы с тобой, будем болеть обязательно, переживать. Ты - лучший, номер один. Удачи тебе!" - сказал Малкин.

Хабиб Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 27 боев и все завершились его победой. Евгений Малкин в карьере трижды завоевывал Кубок Стэнли и дважды становился чемпионом мира.